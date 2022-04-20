Bakan Çavuşoğlu, olası Putin-Zelenski buluşmasıyla ilgili konuştu: Her an görüşebilirler - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, olası Putin-Zelenski buluşmasıyla ilgili konuştu: Her an görüşebilirler

20.04.2022 21:46

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, olası Putin-Zelenski görüşmesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Putin-Zelenski her an görüşebilir. İki liderin bir araya gelmesi masada konuşuluyor. Putin ve Zelenski arasında görüşme gerçekleşirse İstanbul'da da Antalya'da da olabilir." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ahmet Hakan'ın CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

"İSTANBUL GÖRÜŞMESİNDEN SONRA SAVAŞIN UZAYACAĞINI DÜŞÜNMEDİK"

Savaşın uzamayacağını düşündüklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, " İstanbul'daki görüşmelerden sonra savaşın bu kadar uzayacağını düşünmüyorduk. Bu savaşın devam etmesini isteyenler var. NATO'ya bağlı ülkelerden savaşın devam etmesini isteyenler var. Savaş devam etsin Rusya zayıflasın istiyorlar. Olan Ukrayna'ya oluyor. Ukrayna'yı rekabet alanı olarak görmemek lazım. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı kabul edilemez. Güvenlik garantileri ve diğer konulara geldiğimiz zaman bu savaşın devam etmesine yönelik bir kanaat oluştu bizde. Trajik görüntüler geldikten sonra bunun devam etmemesi lazım. Putin'in Rusya'da hedefleri var. Bizim kabul etmediğimiz sebepler ama kendisine göre haklı olduğunu düşüyor. Sonuçta müzakere ettikleri konuların içinde zor konular var." şeklinde konuştu.

"ANTALYA GÖRÜŞMESİNDEN UMUTSUZDUK"

Antalya'daki görüşmelerden umutsuz olduklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Antalya'daki görüşmede bir sonuç çıkmayacağını biliyorduk ama onları bir araya getirmek önemliydi. Bizimle yapılan görüşmelerde söyledikleri konuşmalara baktığımızda umutlarımız artmıştı. Biz de ona göre açıklamalar yapmıştık. Katliam görüntüleri gelince ortamı gerginleşti. İstanbul anlaşmasından uzaklaştılar. Her şeye rağmen iki tarafta müzakerelere devam etmek için görüşmeler yaptılar. İki taraf şu anda da müzakerelere devam ediyorlar. Arka kapı diplomasisi de liderler arasında devam ediyor.Zelenski 'Görüntülere rağmen ülkenin Cumhurbaşkanı olarak görüşmelere devam etmem lazım' dedi." ifadelerini kullandı.

"HER AN GÖRÜŞEBİLİRLER"

Putin-Zelenski görüşmesine de değinen Bakan Çavuşoğlu, "Bu konuda değişik toplantılara katıldık, sürekli telefonda da görüşüyoruz. O nedenle bir taraf barışa daha yakın dersek arabuluculuk görevimize saygısızlık yapmış oluruz. Zelenski bu savaş başladıktan sonra güçlü bir liderlik sergiledi. Elbette ki savaş başlayınca dışarıdan yardıma muhtaç oldu. Ama dışarıdan yardım istedi diye "onların güdümüne girdi" demek doğru olmaz. Zelenski savaş başlamadan önce de Putin ile bir araya gelmek istiyordu. Savaş başladıktan sonra her Cumhurbaşkanımızla konuştuğunda Putin ile bir araya gelmek istediğini belirtiyordu. Antalya'daki görüşmelerde biz de bir şey çıkacağını ummuyorduk. Tarafları orada önemli olan bir araya getirmekti. İstanbul'daki görüşmelerden sonra umutlarımız artmıştı ama katliam görüntüleri gelince İstanbul Anlaşması'ndan uzaklaştılar. İki taraf hala müzakerelere devam ediyor. Putin-Zelenski her an görüşebilir. İki liderin bir araya gelmesi masada konuşuluyor. Putin ve Zelenski arasında görüşme gerçekleşirse İstanbul'da da Antalya'da da olabilir." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, olası Putin-Zelenski buluşmasıyla ilgili konuştu: Her an görüşebilirler
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Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, olası Putin-Zelenski buluşmasıyla ilgili konuştu: Her an görüşebilirler - Son Dakika


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