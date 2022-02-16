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Bakan Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

16.02.2022 18:27
Bakan Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Çavuşoğlu'nun Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov ile yaptığı görüşmede, Rusya Federasyonu- Ukrayna gerginliğine ilişkin son gelişmeler ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, sorunun çözümü için diplomatik girişimlerin önemine değindi. Bu çerçevede Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki toplantılara ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Lavrov'a teşekkür etti.

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile de telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna- Rusya Federasyonu gerginliğine ilişkin son gelişmeler ele alındı. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kuleba'ya da teşekkür etti.


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Rusya Federasyonu, Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Dmitro Kuleb, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
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