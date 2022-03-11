Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ADF marjında ikili görüşmelerini sürdürüyor - Son Dakika
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Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ADF marjında ikili görüşmelerini sürdürüyor

11.03.2022 18:52

Son dakika haberler... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdisaid Muse Ali, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn ve Batı Balkan Bölgesel Konular AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdisaid Muse Ali, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn ve Batı Balkan Bölgesel Konular AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ile görüştü.

Çavuşoğlu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongresi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'nun ilk gününde ikili görüşmelerini sürdürdü.

Bakan Çavuşoğlu, Abdisaid Muse Ali, Asselborn ve Lajcak ile bir araya geldi.

Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ADF marjında ikili görüşmelerini sürdürüyor
Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ADF marjında ikili görüşmelerini sürdürüyor
Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ADF marjında ikili görüşmelerini sürdürüyor
Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ADF marjında ikili görüşmelerini sürdürüyor
Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ADF marjında ikili görüşmelerini sürdürüyor
Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ADF marjında ikili görüşmelerini sürdürüyor

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Antalya Diplomasi Forumu 2022 Antalya Diplomasi Forumu 2022 Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn ile görüştü Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn ile görüştü

Antalya Diplomasi Forumu, Mevlüt Çavuşoğlu, Somali, Muse, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ADF marjında ikili görüşmelerini sürdürüyor - Son Dakika


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