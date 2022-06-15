Bakan Çavuşoğlu'ndan canlı yayında "Turkey" diyen muhabire ince ayar: Türkiye demek istediniz herhalde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ve Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında üç bakana gazeteciler tarafından sorular yöneltildi.

"TÜRKİYE NE ZAMANA KADAR KARŞI ÇIKACAK?"

Bakan Çavuşoğlu'na soru yönelten yabancı bir muhabir " Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıktı. Bu karşı çıkma durumu ne zamana kadar devam edecek?" diye sordu.

"TURKEY" İFADESİNE DÜZELTME

Soruda "Turkey" ifadesini kullanan muhabire Bakan Çavuşoğlu uyarıda bulundu. Çavuşoğlu muhabiri "Türkiye demek istediniz herhalde" sözleriyle uyardı. Muhabir ise "Elbette" yanıtı verdikten sonra soruyu Türkiye ifadesini kullanarak yeniden sordu.

"İKİ ÜLKENİN VERECEĞİ CEVABA BAĞLI"

Gerekli uyarının ardından soruya yanıt veren Çavuşoğlu, "Bu iki ülkenin bize vereceği cevaba bağlı. Endişelerimizi de beklentilerimizi de hem NATO'ya hem iki ülkeye açık bir şekilde ilettik. Bize gönderilen belgelerin beklentilerimizi karşılamaktan uzak olduğunu söyledik. Bir müzakere zemini olacaksa bizim gönderdiğimiz belge üzerinden olması gerekiyor. Bunu NATO Genel Sekreteri'ne söyledik. Ne zaman diye sorulmaz, çünkü bu ülkeler bizim beklentimizi karşılayacaklar, top şu an da onlarda." diye konuştu.

TÜRKİYE TALEP ETMİŞTİ

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e talebinin ardından yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke ismi, "Türkiye" olarak değiştirilmişti. BM Güvenlik Konseyi'nde ülke ismi ilk kez "Turkey" yerine Türkiye olarak kullanılmıştı.