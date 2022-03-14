Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü

14.03.2022 20:35
Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.


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Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü - Son Dakika


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