Üye Girişi
Bakan Derya Yanık: "2022'de toplam 438 çocuk kapasiteli yeni çocuk evlerimizi hizmete açacağız" - Son Dakika

Bakan Derya Yanık: "2022'de toplam 438 çocuk kapasiteli yeni çocuk evlerimizi hizmete açacağız"

03.01.2022 10:40
Bakan Derya Yanık: "2022'de toplam 438 çocuk kapasiteli yeni çocuk evlerimizi hizmete açacağız"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, çocuklara yönelik hizmetleri yaygınlaştırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla toplam 438 çocuk kapasiteli yeni çocuk evleri siteleri ile çocuk evlerinin bu yılın yatırım programına alındığını bildirdiAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, çocuklara yönelik hizmetleri yaygınlaştırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla toplam 438 çocuk kapasiteli yeni çocuk evleri siteleri ile çocuk evlerinin bu yılın yatırım programına alındığını bildirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dezavantajlı çocukların korunması ve bakımlarının sağlanmasına yönelik hizmetleri yaygınlaştırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla 2022'de farklı illerde 4 çocuk evleri sitesi ve 38 çocuk evi ile 30 kapasiteli 1 çocuk destek merkezinin hizmete gireceğini belirtti.

Çocukların korunmasının ve sağlıklı gelişimlerinin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını dile getiren Bakan Yanık, devlet korumasındaki çocuklara sunulan koruma ve bakım hizmetlerinin "aile sıcaklığını" hissettirmek amacıyla son yıllarda aile odaklı yürütüldüğünü ifade etti.

Çocuk koruma sisteminin başlangıçtan bu yana dönüşüm geçirdiğini belirten Bakan Yanık, birçok çocuğun bir arada yaşadığı koğuş tipi yapılar yerine "ev tipi" hizmet modeline geçildiğini anlattı.

Devlet korumasına alınan çocuklara çocuk evleri, çocuk evleri sitesi ve çocuk destek merkezlerinde hizmet sunulduğunu kaydeden Bakan Yanık, çocuk evlerinin 0-18 yaş aralığındaki korunmaya ihtiyacı olan çocukların kaldığı hizmet birimleri olduğunu, ülke genelindeki 1.193 çocuk evinde toplam 5.653 çocuğa hizmet verildiğini aktardı.

Çocuk evleri sitelerinin ise bir yerleşkede birden fazla ev tipi sosyal hizmet birimi olarak yapılandırıldığını ifade eden Bakan Yanık, halen 112 çocuk evleri sitesinde toplam 6.153 çocuğun hizmet aldığını belirtti.

ÇODEM'de çocuklara psikososyal destek veriliyor

Bakan Yanık, çocuk destek merkezlerinde (ÇODEM) ise suç mağduru veya suça sürüklenen çocuklara psikososyal destek hizmeti verildiğini, bu yapıların da ev tipi sosyal hizmet kuruluşları olarak faaliyet gösterdiklerini kaydetti. Bakan Yanık ülke genelinde 66 ÇODEM'de toplam 1.421 çocuğa destek sunulduğunu anlattı.

Çocuk koruma sisteminin güçlendirilmesi amacıyla 2022 yatırım programında yeni çocuk evleri inşasının planlandığını ifade eden Bakan Yanık, şu bilgileri paylaştı:

" Ordu'da 30 kapasiteli 1 Çocuk Destek Merkezimizi; Aksaray, Şanlıurfa ve Hatay'da 50'şer, İzmir'de de 60 kapasiteli çocuk evleri sitemizi, ayrıca 38 çocuk evimizi hizmete sunacağız. Böylece 2022'de toplam 438 çocuk kapasiteli yeni çocuk evlerimizi hizmete açacağız. Çocuklarımızın kendilerini aile ortamında hissedecekleri kuruluşlarımızda uzman personelimizle onlara kucak açıyoruz. Koruma ve bakım hizmetlerimizin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerimizle onların hayata sağlıklı şekilde hazırlanabilmeleri için çalışıyoruz." - ANKARA

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Derya Yanık, Yatırım, Çocuk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Derya Yanık: '2022'de toplam 438 çocuk kapasiteli yeni çocuk evlerimizi hizmete açacağız' - Son Dakika


Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı         
10:42
Saplantılı aşık, aşkına karşılık vermeyen kadının yüzüne kimyasal madde döktü Saplantılı aşık, aşkına karşılık vermeyen kadının yüzüne kimyasal madde döktü         
10:40
Yeni gelen zamlarla, memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? Yeni gelen zamlarla, memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?         
10:32
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı         
08:05
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak         
23:31
Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti         
23:27
Eğitime kar engeli! Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi         
23:24
Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı         
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek         
17:03
34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum         
15:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay         
15:25
Enflasyona karşı yeni adımlar geliyor Enflasyona karşı yeni adımlar geliyor         
15:21

Son Dakika Haberleri
10:42 TÜİK'in enflasyon rakamına ve zamlara uzmanlar ne diyor?
10:42 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı
10:39 Saplantılı aşık, aşkına karşılık vermeyen kadının yüzüne kimyasal madde döktü
10:37 İETT otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı! Feci kaza anı kamerada
10:31 Yeni gelen zamlarla, memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?
10:18 Son dakika: Enflasyon rakamlarıyla memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli oldu
10:16 Son Dakika! Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
10:15 Eski sevgilisine şiddet uygulayan şarkıcı Çağatay Akman'ın ifadesi ortaya çıktı: Öykü'den yardım istemeye gittim, tartışmaya kavgaya dönüştü
10:14 5 yıl önce canlandırdığı terörist rolü başına bela oldu! Şimdi kimseyi inandıramıyor
10:12 Sosyal medya da gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 10:50:50. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Derya Yanık: "2022'de toplam 438 çocuk kapasiteli yeni çocuk evlerimizi hizmete açacağız" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement