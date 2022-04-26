Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından, Kılıçdaroğlu'nun 23 Nisan'da ziyaret ettiği eve ilişkin açıklama - Son Dakika
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından, Kılıçdaroğlu'nun 23 Nisan'da ziyaret ettiği eve ilişkin açıklama

26.04.2022 00:49
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından, Kılıçdaroğlu'nun 23 Nisan'da ziyaret ettiği eve ilişkin açıklama

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 23 Nisan'da bir aileye gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, "İddia edildiği gibi 4 aydır enerjisinin kesik olmadığı, 23 Nisan Cumartesi gününde de enerji kullanımının mevcut olduğu ancak...

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 23 Nisan'da bir aileye gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, "İddia edildiği gibi 4 aydır enerjisinin kesik olmadığı, 23 Nisan Cumartesi gününde de enerji kullanımının mevcut olduğu ancak Sayın Kılıçdaroğlu'nun ziyaret saatlerinini de sapsayan 18.18 ile 21.31 arasında enerji kullanımının olmadığı, 21.31'den itibaren enerji kullamınına devam edildiği anlaşılmıştır" denildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından, Kılıçdaroğlu'nun 23 Nisan'da Keçiören'de ziyaret ettiği ve 4 aydır elektiriğinin kesik olduğunu iddia ettiği eve ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Konu hakkında ilgili dağıtım şirketinin bugün yaptığı açıklamada söz konusu abonenin 31 Mart 2022 tarihinde elektrik enerjisinin borçtan dolayı kesildiği, borcun ödenmesini takiben 5 Nisan 2022 tarihinde elektrik enerjisinin tekrar bağlandığı ve bu tarihden sonra abonenin herhangi bir nedenle elektrik enerjisi kesme işleminin yapılmadığı, abonenin 5 Nisan'dan bu yana sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde elektriğinin kullanıma açık olduğu belirtilmiştir" ifadeleri kaydedildi.

Yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Bilindiği üzere akıllı sayaçlar elektrik tüketim ve kesinti bilgilerini hafızasında mahafaza etmektedir. Söz konusu sayaca ait bilgiler Bakanlığımızın talebi üzerine ilgili dağıtım şirketi tarafından tespit edilerek kayıt altına alınmış ve bakanlığımıza bildirilmiştir. Bu verilerden görüldüğü üzere iddia edildiği gibi 4 aydır enerjisinin kesik olmadığı, geçmiş tarihlerde enerji kullanımının mevcut olduğu gibi, 23 Nisan Cumartesi gününde de enerji kullanımının mevcut olduğu ancak ilgili dağıtım şirketinin herhangi bir kesme ve açma işleminin bulunmamasına rağmen ekte sunulan Güç Kesinti kaydında da görüldüğü üzere Sayın Kılıçdaroğlu'nun ziyaret saatlerinini de sapsayan 18.18 ile 21.31 arasında enerji kullanımının olmadığı, 21.31'den itibaren enerji kullanımına devam edildiği anlaşılmıştır."BAKAN DÖNMEZ: İSPAT İSTEMİŞSİNİZ, İŞTE İSPATI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Dönmez, Twitter hesabından güç sayaç göstergesini paylaşarak, "Sayın Kılıçdaroğlu; anlaşılan o ki elektrik sayaçlarının artık akıllı olduğu, abonenin tüketim miktarı ve kesinti bilgilerini tarih-saat olarak hafızasında saklamakta olduğunu bilmiyorsunuz. Zira bunları bilseydiniz o iddialarda bulunamazdınız. İspat istemiştiniz, işte ispatı" ifadelerini kullandı.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından, Kılıçdaroğlu'nun 23 Nisan'da ziyaret ettiği eve ilişkin açıklama
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından, Kılıçdaroğlu'nun 23 Nisan'da ziyaret ettiği eve ilişkin açıklama
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından, Kılıçdaroğlu'nun 23 Nisan'da ziyaret ettiği eve ilişkin açıklama
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Kemal Kılıçdaroğlu, Cumartesi, 23 Nisan, Enerji, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından, Kılıçdaroğlu'nun 23 Nisan'da ziyaret ettiği eve ilişkin açıklama - Son Dakika


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