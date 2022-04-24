Bakan Ersoy restorasyonu süren Seddülbahir Kalesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Bakan Ersoy restorasyonu süren Seddülbahir Kalesi'nde incelemelerde bulundu

24.04.2022 15:53
Bakan Ersoy restorasyonu süren Seddülbahir Kalesi'nde incelemelerde bulundu

Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yıl dönümü anma programı için Çanakkale'ye gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon çalışmaları devam eden Seddülbahir Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yıl dönümü anma programı için Çanakkale'ye gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon çalışmaları devam eden Seddülbahir Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

Şehitler Abidesi'ndeki tören öncesi Seddülbahir Kalesi'ne gelen Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir eşlik etti. Kale içinde incelemelerde bulunan Ersoy, yetkililerden kalenin tarihi ve yapılan restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakan Ersoy, incelemelerinin ardından Çanakkale Savaşları'nda şehit düşen ilk askerlerin kabirlerinde dua okudu. Ersoy, daha sonra çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirerek, Şehitler Abidesi'ndeki tören alanına geçti. - ÇANAKKALE

Bakan Ersoy restorasyonu süren Seddülbahir Kalesi'nde incelemelerde bulundu
Bakan Ersoy restorasyonu süren Seddülbahir Kalesi'nde incelemelerde bulundu
Bakan Ersoy restorasyonu süren Seddülbahir Kalesi'nde incelemelerde bulundu
Bakan Ersoy restorasyonu süren Seddülbahir Kalesi'nde incelemelerde bulundu
Bakan Ersoy restorasyonu süren Seddülbahir Kalesi'nde incelemelerde bulundu
Bakan Ersoy restorasyonu süren Seddülbahir Kalesi'nde incelemelerde bulundu
Bakan Ersoy restorasyonu süren Seddülbahir Kalesi'nde incelemelerde bulundu
Bakan Ersoy restorasyonu süren Seddülbahir Kalesi'nde incelemelerde bulundu
Bakan Ersoy restorasyonu süren Seddülbahir Kalesi'nde incelemelerde bulundu

YORUMLAR
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Seddülbahir Kalesi, Mehmet Nuri Ersoy, İsmail Kaşdemir, Çanakkale, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Ersoy restorasyonu süren Seddülbahir Kalesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika


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