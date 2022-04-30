Bakan Ersoy, Zerzevan Kalesi'nde çıkarılan eserlerin açılışına katıldı (2) - Son Dakika

KÜRTÇE KLASİK ESERLER ORTAK YAYIN PROTOKOL İMZA TÖRENİNE KATILDI

Diyarbakır'a sabah saatlerinde gelen ve çeşitli programlara katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yenişehir ilçesinde bulunan Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kürtçe Klasik Eserler Ortak Yayın Protokolü İmza Töreni'ne katıldı. İmza töreninden önce konuşan Bakan Ersoy, 'Doğunun Kanatları' programı vesilesiyle, Diyarbakır'ın geçmişinin bugüne kanatlanıp gelmesi nedeniyle kıvanç duyduğunu belirtti. Bakan Ersoy, "Sadece ülkemizde değil dünyanın neresine giderseniz gidin, Diyarbakır'ı bilen Diyarbakırlıyı tanıyan herkesin bu şehre ve bu şehrin güzel insanlarına ilişkin ilk söyleyeceği söz misafirperverliği olacaktır" dedi. İmzalanacak olan protokolle ilişkin bilgi veren Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyemizle birlikte Molla Cezeri'nin Divanı'nın, Fekiye Teyran Divanı'nın ve Ahmed-i Hani'nin Mem-u Zin adlı eserinin basımlarını gerçekleştirdik. Bu süreçte Büyükşehir Belediyemizle birlikte yeniden basımlarını üstlenerek kültür hayatımıza önemli bir katkıda bulunduk. Aslına uygun bir şekilde yapılan bu çalışmaların yanında Molla Hüseyin El Bateyi'nin, Hakkarili Pertev Bey'in ve Siyahpoş'un eserlerinin de basımını sağlamıştık. Çok yakın bir zaman içerisinde yeni eserlerin de basımını gerçekleştirip, Diyarbakır'ın kültür ve sanat hayatına katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

DİYARBAKIR SUR FESTİVALİ MÜJDESİKültür ve sanat ile ilgili etkinliklerinin bununla sınırlı kalamayacağını belirten Bakan Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü;"Bu etkinlikleri artık restorasyonlarla destekliyoruz. Konseptleri de geliştireceğiz. Bunu 'Kültür Yolu Festivalleri' ile süsleyeceğiz. Bugün yaptığımız değerlendirmede Diyarbakır Sur Festivali'ni sonbahar itibariyle 1-16 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır'da gerçekleştirmeye karar verdik. Binlerce sanatçının, yüzlerce etkinlikle Diyarbakır halkının buluşmasını sağlayacağız. Hem yöreden hem Türkiye 'den hem de dünyadan birçok sanatçının katılımıyla çok faklı renkler bütünlüğünü 7'den 70'e herkese hitap eden her yaş grubuna, her zevke hitap eden sanat etkinlikleriyle Diyarbakır'ımızı buluşturacağız. Şimdiden bunun müjdesini vererek, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Bakan Ersoy'un konuşmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi arasında 'Kürtçe Klasik Eserler Ortak Yayın Protokolü' imzaları atıldı. Bakan Ersoy, imza töreni sonrası "İki Nehrin Buluşması" adlı belgesel filminin de ilk gösterimine katıldı.

Serdar SUNAR- Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR,