Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'a canlı yayında veda etti: Son ziyareti olacak - Son Dakika
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Politika

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'a canlı yayında veda etti: Son ziyareti olacak

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından kameralar karşısına gaçarken Bakan Fidan'ın ABD'li mevkidaşına canlı yayında veda etmesi dikkatlerden kaçmadı.

13.12.2024 11:36
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından bugün mevkidaşı Hakan Fidan'la bir araya geldi. Görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen ikili, gündemdeki konulara ilişkin mesajlar verdi. Bakan Fidan'ın konuşmasının sonunda "Bu kendi görev dönemi içerisindeki son ziyareti olacaktır. Bundan sonraki hayatında başarılar dilerim" diyerek Blinken'a veda etmesi dikkat çekti.

DAHA ÖNCE DE KUCAKLAŞMAMIŞTI

Bakan Fidan, daha önceki bir görüşmede de kendisine sarılmaya çalışan ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın bu hamlesini ustaca bir el hareketiyle reddetmişti. Bu görüntü uzun süre viral olmuştu.

O SÖZLERİ HALA AKILLARDA

Donald Trump'ın 20 Ocak 2025 tarihinde göreve başlaması ile görevi devredecek Antony Blinken, İsrail'i ziyareti sırasında "Bugün sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak da buradayım" demişti.

Bakan Fidan, ABD\'li mevkidaşı Blinken\'a canlı yayında veda etti: Son ziyareti olacak

Uluslararası İlişkiler, Antony Blinken, Hakan Fidan, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'a canlı yayında veda etti: Son ziyareti olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Veysi Karaman:
    hakan fidan idolsun 77 32 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Blinkeninde çokta sihinde 38 40 Yanıtla
  • Osman A:
    Lafı koymuş ama anlayana işte. 43 21 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    Bir yahudi ile kuçaklaşmak hemde eli müslüman kanı olan ! Hakan fidan gelecegin başkanı olur … 41 19 Yanıtla
  • Ayhan Cansever:
    Bu blinkende bir temiz yüz var ama sonuçta Amerikalı 2 0 Yanıtla
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