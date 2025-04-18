Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir - Son Dakika
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Politika

Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir

Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir

İsrail'in Suriye'yi yönelik saldırıları sürerken Türkiye ile de çatışmasızlık mekanizması toplantısı yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Partili milletvekilleriyle bir araya geldi ve sahadaki son durumu değerlendirdi. Fidan, ''Türk jetleri ile İsrail jetlerinin karşılaşma ihtimali var. ABD ve Rusya ile yaptığımız gibi karşılıklı çatışmazlık mekanizması kurulmalı'' uyarısında bulundu.

18.04.2025 07:39
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz Bölgesi'ndeki AK Partili milletvekilleriyle AK Parti Genel Merkezinde bir araya gelerek, milletvekillerinin sorularını cevaplandırdı.

Türkiye-AB ilişkilerinde gelinen son durumla ilgili sorular üzerine Fidan, Avrupa'nın toplumsal yapısının Türkiye gibi bir ülke ile kaynaşmak istemediğine dikkat çekti. Fidan "Devletler, partiler Türkiye'nin AB'ye katılımına daha olumlu ancak popülist politikalar nedeniyle, oy kaygısı ile halkın hoşuna gidecek şeyler söyleniyor. Bu yüzden hamaset galip geliyor. ABD'nin NATO'dan çıkması durumunda ilişkilerde yeni bir konjonktür oluşma ihtimali var" dedi.

"ABD'Yİ İKNA ETMEK GEREKİYOR"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'yi devralma ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı ile İsrail'in uyguladığı soykırımı değerlendiren Fidan "Arap ülkeleri ile görüştük. ABD gibi nükleer güce sahip bir ülkenin İsrail'in arkasında olması en büyük sorun. Bölge ülkeleri ABD'nin İsrail politikasını değiştirmesi için gayret gösterecek. İsrail'in stratejisi bombalama, gıdasız bırakma ve göçe zorlama. Burada ABD'yi ikna etmek gerek" ifadelerini kullandı.

"TÜRK JETLERİ İLE İSRAİL JETLERİNİN KARŞILAŞMA İHTİMALİ VAR"

Suriye'de birtakım operasyonlar yaparken Türk jetleri ile İsrail jetlerinin karşılaşma ihtimalini de ele alan Fidan "Bizim jetlerimiz de İsrail jetleri de oraya gidip geliyor. Karşılıklı çatışmasızlık konusunda geçmişte ABD ve Rusya ile de kurduğumuz mekanizmalar vardı. Bu mekanizmaya İsrail'in de eklenmesi gerekiyor. Bunu temin edici teknik düzeyde temasların olması normal" diye konuştu.

"PKK'NIN FESİH ÇAĞRISINA UYMASINI BEKLİYORUZ"

PYD'nin silah bırakıp Suriye ordusuna katılması ve PKK'nın fesih kararı alacak olmasını yakinen takip ettiklerinin altını çizen Fidan "PYD, Suriye ile bir anlaşma yaptı. O anlaşmanın uygulanmasının takipçisiyiz. Hayata geçmesini yakından izleyeceğiz. PKK'nın fesih çağrısına uymasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

"UKRAYNA BARIŞA YAKIN"

Bakan Fidan, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sorunların çözülmesini ve barış anlaşmasının imzalanmasını beklediklerini, ulaştırma ve ticaret koridorlarının işlemesinin ise tüm süreçlerin sonunda gerçekleşeceğini kaydetti. Rusya- Ukrayna Savaşı'nda, Ukrayna'nın barışa daha yakın olduğunu da sözlerine ekledi.

MSB'DEN SURİYE İLE ÇATIŞMASIZLIK ANLAŞMASI

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye ile İsrail arasında yürütülen çatışmasızlık mekanizması görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık kaynakları, çatışmasızlık mekanizmasının bir normalleşme değil Suriye'de iki ülke arasında doğrudan bir çatışmayı engellemeyi amaçlayan "iletişim ve koordinasyon yapısı" olduğunu söyledi. Yunanistan tarafından duyurulan Deniz Mekânsal Planlama çalışmalarına ilişkin de açıklamada bulunan kaynaklar, "Yunanistan'ın deniz yetki alanlarıyla ilgili olarak tek taraflı olarak gerçekleştirdiği bu tür planlamalar, uluslararası hukuka aykırıdır. Türkiye, bölgede adil, hakkaniyetli ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun bir deniz yetki paylaşımının ancak karşılıklı diyalog ve iyi niyet çerçevesinde mümkün olabileceğini savunmaktadır," ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • sus ceo:
    Bu adamı da ne kadar şişirdiler ama dış politikada hiçbir icraatını göremedik. Sadece konuşuyor ama dış politikada ne Avrupa ne de körfez ülkelerinde hiçbir ağırlığı yok. Ağırlık bilgi ve donanım ile olur. Hariciye işi herkesin yapabileceği iş değildir. Hele hele onu bunu tehdit etmekle dış politika olmaz. Dış politika nezaket, bilgi ve uzlaşma ile yapılır. Ben bir vatandaş olarak bunları biliyorum ama bu göreve getirilenlerin de bunu bilmesi gerekiyor. 73 150 Yanıtla
  • Bayram :
    Karsilasalim artik ha 5 sene sonra ha bugün.eninde sonunda karsilsacsgiz tam israilin perferomansi düstügü an bu an. 103 10 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    Bu ülkenin tek sahibi AKP'mi, sadece AKP'nin Dışisle bakanımı , tek onların milletvekillerine bilgi sunuyo, yoksa Turkeye'ninmi eğer bir bilgilendirme yapacaksa TBMM'de yapması gerekmezmi 44 45 Yanıtla
  • Erol Yurt:
    Sen onların f35 lerini göremiyorsun ama onlar senin f16larını görüyor. 50 20 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Reis varken İsrail bir şey yapamaz, çünkü biz onların dediğini yapıyoruz 30 26 Yanıtla
  • Ebuturap:
    he he onlara daha fazla alan aç 30 16 Yanıtla
  • Serdar Dur:
    İsrail ile müttefik olacaklar kısacası. 25 17 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    var ama adı var.bi türlü icraatta göremedik adlarımız gitti sınırlar kevgir ne zaman işe yarayacak sayın bakan bu jetler ? 16 12 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    sen olduğun sürece karsilasmaz sayın bakanım , 4 1 Yanıtla
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