Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum - Son Dakika
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Politika

Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum

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Dışişleri Baakanı Hakan Fidan, ABD yeni Başkan Trump'ın Erdoğan ve Türkiye hakkındaki sözleri ile ilgili konuştu. Bakan Fidan, "Yaşananları övme amacıyla öyle dediğini sanıyorum ama Suriye'de yaşanan hadise, Türkiye'nin 'ele geçirmesi' olarak nitelenemez." dedi.

21.12.2024 17:52  Güncelleme: 18:12
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Bu, Türkiye'dir. Bunun arkasında Türkiye var. Kendisi çok zeki biri ve bu binlerce yıldır istedikleri bir hayal ve bunu başardı. Suriye'de kazanan Türkiye oldu. Devrimi yapanlar Türkiye'nin kontrolündeydi. Türkiye büyük bir güç ve Erdoğan benim çok iyi anlaştığım biri.

FİDAN'DAN TRUMP'IN SÖZLERİNE ÇARPICI YORUM

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa merkezli yayın kuruluşu France 24 kanalına güncel meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın, Suriye'de rejimin devrilmesinin arkasında Türkiye'nin olduğunu iddia ederek, "Erdoğan çok zeki biri ve bu binlerce yıldır istedikleri bir hayal ve bunu başardı. Suriye'de kazanan Türkiye oldu. Devrimi yapanlar Türkiye'nin kontrolündeydi. Türkiye büyük bir güç ve Erdoğan benim çok iyi anlaştığım biri." sözleriyle ilgili konuştu.

"SURİYE'DE YAŞANAN HADİSE TÜRKİYE'NİN ELE GEÇİRMESİ OLARAK NİTELENEMEZ"

Fidan, "Seçilmiş Başkan Trump'ın onu söylerken menfi bir niteleme kullanma niyetinin olmadığını düşünüyorum. Yaşananları övme amacıyla öyle dediğini sanıyorum ama Suriye'de yaşanan hadise, Türkiye'nin 'ele geçirmesi' olarak nitelenemez. Bir ele geçirme söz konusu ise bu, Suriye halkının yönetimi ele geçirmesidir." yanıtını verdi.

Bakan Fidan\'dan Trump\'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Hakan Fidan, Politika, Türkiye, Suriye, Hadise, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Şevki Sünger:
    bu darbe zamanı mit başkanı değilmiy di darbeden haberi olmadığı için sonra terfi etti 6 15 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Bu kadar alçak gönüllü olma Reis 8 4 Yanıtla
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