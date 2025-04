Bakan Fidan\'dan "Trump Türkiye\'yi ziyaret edecek mi?" sorusuna yanıt

Serkan Güngör:

parlatilanlara dikkat etmeyi ogrenemedik 40 50 yildir.. bugun su an medya isterse beni dahi cok onemli konumda ve kisiymisim gibi gosterebilir toplasaniz 6 ayda.. dikkat edelim .. hemen pesine takiliyoruz herkesin kimdir nedir nasil oldu da bu parlatmalara mazhar oluyor ne yapti ki vs suzgeclerimiz yok.. ... diyeyeklerim bu kadar. buyuk gucler her ulke icinden insanlari seciyor ve yerlestiriyor.. sonraki 30 40 50 yillik planlari icin.. bu zat icin degil sozum gecmis su an ve gelecekteki cogu parlatilanlar icin. artik yeni Serv dayatmalari zamani geldi kuresellerin tabiki baska formatta baska argumanlar ile..