Bakan Fidan'dan "Trump Türkiye'yi ziyaret edecek mi?" sorusuna yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Fidan'dan "Trump Türkiye'yi ziyaret edecek mi?" sorusuna yanıt

Geniş Video İzle

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanış töreninde yöneltilen "ABD Başkanı Trump'ın Türkiye ziyareti olacak mı?" sorusuna "Şu anda kesinleşen bir husus yok, bu konuda çalışmalar devam ediyor. Görüşme ABD'de mi Türkiye'de mi olacak, çalışması devam eden konular" dedi.

13.04.2025 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanışında basın mensuplarının yönelttiği sorulara yanıt verdi. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'yi ziyaret edip etmeyeceği sorusuna Bakan Fidan "Şu anda kesinleşen bir husus yok, bu konuda çalışmalar devam ediyor. Görüşme ABD'de mi Türkiye'de mi olacak, çalışması devam eden konular" yanıtını verdi.

"6 BİNİ AŞKIN KONUĞU AĞIRLADIK"

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Diplomasinin kutuplaşmayla değil uzlaşmayla olacağını vurguladık. Toplam 50 oturum düzenledik. Toplamda 155 ülkeden 21 devlet başkanı olmak üzere 6 bini aşkın konuğu ağırladık.

Forumumuz içerik bakımından çok zengindi. Küresel güvenlik mimarisinin nasıl daha kapsayıcı hale gelebileceği konusunu ele aldık. Gazze konusunda adaletin nasıl yerine getirebileceğini konuştuk. Geleneksel güç merkezlerinin dışında kalan ülkelerin küresel sisteme dahil edilmesi konusunu ele aldık. Yoğun bir diplomasi trafiği de yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanımız çok sayıda liderle görüştü. Türkiye-Hırvatistan-Bosna Hersek toplantısını burada gerçekleştirdik.

"GELECEĞİN KONULARINI DA ELE ALDIK"

Dünya büyük bir dönüşümden geçiyor. Üç gün boyunca sadece bugünün değil geleceğin konularını da ele aldık. Ayrışmanın karşısında durabilecek yegane güç diplomasidir. Bölgedeki acının dinmesi için diplomasiye inanıyoruz. Bu çerçevede Filistin'de akan kanın durması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ukrayna'da barışın sağlanması için elimizden geleni yapacağız. Türkiye olarak diplomasiyi, insanlığın ortak değerlerini esas almaya devam edeceğiz.

SORU-CEVAP

BAŞKAN ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

"ABD Başkanı Trump'ın Türkiye ziyareti olacak mı?" sorusuna yanıtlayan Bakan Fidan, "Şu anda kesinleşen bir husus yok, bu konuda çalışmalar devam ediyor. Görüşme ABD'de mi Türkiye'de mi olacak, çalışması devam eden konular" dedi.

"ŞARTLAR SAĞLANDIĞINDA BAŞKAN ERDOĞAN SURİYE'Yİ ZİYARET EDECEK"

"Suriye Cumhurbaşkanı Şara da buradaydı, Türkiye'ye ikinci ziyareti oldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüştü. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'yi ziyaret edecek mi?" sorusunu yanıtlayan Bakan Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir niyeti var. Uygun şartlar oluştuğunda kendileri Suriye'yi ziyaret edecek" yanıtını verdi.

ABD-RUS HEYETLERİNİN İSTANBUL'DAKİ GÖRÜŞMESİ

Bakan Fidan, "10 Nisan günü ABD ve Rus heyetleri İstanbul'da bir araya geldi. Barış masası Türkiye'de kurulur mu?" sorusunu şöyle yanıtladı; "Cumhurbaşkanımız barışa yönelik katkının her türlüsünü vermeye yönelik iradeye sahip. Biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkesi nasıl sağlarız, diplomasi çalışmalarımız devam ediyor. ABD ve Rus heyetlerinin görüşme amacı dondurulan bazı konuların devam etmesi. Taraflar Türkiye'de görüşmek isterse her zaman kapımız açık."

AZERBAYCAN'DA TÜRKİYE-İSRAİL GÖRÜŞMESİ

Azerbaycan'da gerçekleşen İsrail-Türkiye görüşmesine ilişkin sorusunu yanıtlayan Bakan Fidan, "Çatışmasızlık mekanizmasıyla ilgili teknik görüşmeler, bunlar gerektiği zaman devam eder" dedi.

Bakan Fidan\'dan "Trump Türkiye\'yi ziyaret edecek mi?" sorusuna yanıt
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Antalya Diplomasi Forumu, Hakan Fidan, Diplomasi, Politika, Türkiye, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Fidan'dan 'Trump Türkiye'yi ziyaret edecek mi?' sorusuna yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Uuu bbb:
    Gazze'dekiker Türkiye gelecek çok yakında rte sağolsun sığınmacı zihniyet bop işliyor 9 3 Yanıtla
  • Oooo:
    Peygamber Efendimiz de hicret ettiği gibi Gazzeli leri oradan kurtaracağız demeyin Başka bir isteğim Yok 7 0 Yanıtla
  • Tuna Han:
    Amerika'ya sallayarak iktidara gelen zat lar Amerikan başkanın ülkeye gelme ihtimalini övünç durumuna getirdiler ne dediler ise ne vaat ettiyseler tam tersini yaptılar düne kadar göstermek istemediler bugün rahatlıklari takdire şayan güç zehirlenmesinin ekp sözlükte tam olarak karşılığı 3 2 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    parlatilanlara dikkat etmeyi ogrenemedik 40 50 yildir.. bugun su an medya isterse beni dahi cok onemli konumda ve kisiymisim gibi gosterebilir toplasaniz 6 ayda.. dikkat edelim .. hemen pesine takiliyoruz herkesin kimdir nedir nasil oldu da bu parlatmalara mazhar oluyor ne yapti ki vs suzgeclerimiz yok.. ... diyeyeklerim bu kadar. buyuk gucler her ulke icinden insanlari seciyor ve yerlestiriyor.. sonraki 30 40 50 yillik planlari icin.. bu zat icin degil sozum gecmis su an ve gelecekteki cogu parlatilanlar icin. artik yeni Serv dayatmalari zamani geldi kuresellerin tabiki baska formatta baska argumanlar ile.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?
Menenjitten hayatını kaybeden 8 yaşındaki İrem’in babası: Diz ağrısıyla başladı Menenjitten hayatını kaybeden 8 yaşındaki İrem'in babası: Diz ağrısıyla başladı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Buz gibi golümüzü iptal ettiler Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Buz gibi golümüzü iptal ettiler
Böyle hırsızlık görülmedi Türkiye’de 30, Ankara’da 2 tane var, değeri dudak uçuklattı Böyle hırsızlık görülmedi! Türkiye'de 30, Ankara'da 2 tane var, değeri dudak uçuklattı
Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi
Türkiye’ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası Türkiye'ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası
Ofsayt mı değil mi Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu
Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor’a katılma sebebini açıkladı Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor'a katılma sebebini açıkladı
İşte rekorlar kıran altında son durum İşte rekorlar kıran altında son durum
Uzaklaştırma kararı biter bitmez sokak ortasında kurşun yağdırdı Uzaklaştırma kararı biter bitmez sokak ortasında kurşun yağdırdı
Antalya Diplomasi Forumu’ndan dikkat çeken kareler Bakan Fidan görür görmez sarıldı Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı

12:51 Rusya, Sumi’ye bomba yağdırdı Çok sayıda ölü var Rusya, Sumi'ye bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var
12:23 Van’da bir saat içinde 4 deprem meydana geldi Van'da bir saat içinde 4 deprem meydana geldi
11:35 Silivri’de gece yarısı operasyonu İBB tutukluları 2 ildeki cezaevlerine nakledildi Silivri'de gece yarısı operasyonu! İBB tutukluları 2 ildeki cezaevlerine nakledildi
10:10 Almanya 13 bin Türk’ü sınır dışı edecek Almanya 13 bin Türk'ü sınır dışı edecek
09:58 Danla Bilic’in şiddete uğradığı kamera görüntüleri ortaya çıktı Danla Bilic'in şiddete uğradığı kamera görüntüleri ortaya çıktı
09:48 Bu anket çok konuşulur Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var Bu anket çok konuşulur! Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
09:47 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul’da yakalandı Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul'da yakalandı
09:46 Araç sahipleri dikkat Yine zam geldi Araç sahipleri dikkat! Yine zam geldi
09:31 Arda Turan’ın yolladığı futbolcu Konferans Ligi’nde kral oldu Arda Turan'ın yolladığı futbolcu Konferans Ligi'nde kral oldu
09:25 Futbolseverler ekran başına Hafta sonu tam 8 maç şifresiz kanalda Futbolseverler ekran başına! Hafta sonu tam 8 maç şifresiz kanalda
09:17 Borsa, dolar ve altın fiyatlarını etkileyecek Borsa, dolar ve altın fiyatlarını etkileyecek
09:16 Şiddete uğradığını açıklayan Danla Bilic yüzünün son halini paylaştı Şiddete uğradığını açıklayan Danla Bilic yüzünün son halini paylaştı!
09:10 Trump’ın zeka testinin sonucu belli oldu Trump'ın zeka testinin sonucu belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2025 14:28:52. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Fidan'dan "Trump Türkiye'yi ziyaret edecek mi?" sorusuna yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement