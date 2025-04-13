Bakan Fidan\'dan "Trump Türkiye\'yi ziyaret edecek mi?" sorusuna yanıt

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanışında basın mensuplarının yönelttiği sorulara yanıt verdi. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'yi ziyaret edip etmeyeceği sorusuna Bakan Fidan "Şu anda kesinleşen bir husus yok, bu konuda çalışmalar devam ediyor. Görüşme ABD'de mi Türkiye'de mi olacak, çalışması devam eden konular" yanıtını verdi.

"6 BİNİ AŞKIN KONUĞU AĞIRLADIK"

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Diplomasinin kutuplaşmayla değil uzlaşmayla olacağını vurguladık. Toplam 50 oturum düzenledik. Toplamda 155 ülkeden 21 devlet başkanı olmak üzere 6 bini aşkın konuğu ağırladık.

Forumumuz içerik bakımından çok zengindi. Küresel güvenlik mimarisinin nasıl daha kapsayıcı hale gelebileceği konusunu ele aldık. Gazze konusunda adaletin nasıl yerine getirebileceğini konuştuk. Geleneksel güç merkezlerinin dışında kalan ülkelerin küresel sisteme dahil edilmesi konusunu ele aldık. Yoğun bir diplomasi trafiği de yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanımız çok sayıda liderle görüştü. Türkiye-Hırvatistan-Bosna Hersek toplantısını burada gerçekleştirdik.

"GELECEĞİN KONULARINI DA ELE ALDIK"

Dünya büyük bir dönüşümden geçiyor. Üç gün boyunca sadece bugünün değil geleceğin konularını da ele aldık. Ayrışmanın karşısında durabilecek yegane güç diplomasidir. Bölgedeki acının dinmesi için diplomasiye inanıyoruz. Bu çerçevede Filistin'de akan kanın durması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ukrayna'da barışın sağlanması için elimizden geleni yapacağız. Türkiye olarak diplomasiyi, insanlığın ortak değerlerini esas almaya devam edeceğiz.

SORU-CEVAP

BAŞKAN ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

"ABD Başkanı Trump'ın Türkiye ziyareti olacak mı?" sorusuna yanıtlayan Bakan Fidan, "Şu anda kesinleşen bir husus yok, bu konuda çalışmalar devam ediyor. Görüşme ABD'de mi Türkiye'de mi olacak, çalışması devam eden konular" dedi.

"ŞARTLAR SAĞLANDIĞINDA BAŞKAN ERDOĞAN SURİYE'Yİ ZİYARET EDECEK"

"Suriye Cumhurbaşkanı Şara da buradaydı, Türkiye'ye ikinci ziyareti oldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüştü. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'yi ziyaret edecek mi?" sorusunu yanıtlayan Bakan Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir niyeti var. Uygun şartlar oluştuğunda kendileri Suriye'yi ziyaret edecek" yanıtını verdi.

ABD-RUS HEYETLERİNİN İSTANBUL'DAKİ GÖRÜŞMESİ

Bakan Fidan, "10 Nisan günü ABD ve Rus heyetleri İstanbul'da bir araya geldi. Barış masası Türkiye'de kurulur mu?" sorusunu şöyle yanıtladı; "Cumhurbaşkanımız barışa yönelik katkının her türlüsünü vermeye yönelik iradeye sahip. Biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkesi nasıl sağlarız, diplomasi çalışmalarımız devam ediyor. ABD ve Rus heyetlerinin görüşme amacı dondurulan bazı konuların devam etmesi. Taraflar Türkiye'de görüşmek isterse her zaman kapımız açık."

AZERBAYCAN'DA TÜRKİYE-İSRAİL GÖRÜŞMESİ

Azerbaycan'da gerçekleşen İsrail-Türkiye görüşmesine ilişkin sorusunu yanıtlayan Bakan Fidan, "Çatışmasızlık mekanizmasıyla ilgili teknik görüşmeler, bunlar gerektiği zaman devam eder" dedi.