Bakan Fidan'dan Yunan muhabire: Miçotakis'in siyasi bedel ödemesi gerekiyor
Bakan Fidan'dan Yunan muhabire: Miçotakis'in siyasi bedel ödemesi gerekiyor

Bakan Fidan\'dan Yunan muhabire: Miçotakis\'in siyasi bedel ödemesi gerekiyor
15.01.2026 14:00  Güncelleme: 14:07
Bakan Fidan\'dan Yunan muhabire: Miçotakis\'in siyasi bedel ödemesi gerekiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan muhabirin ilişkilerdeki beklenti ve bir sonraki adıma dair sorusuna verdiği yanıtla basın toplantısına damga vurdu. Fidan "Yunanistan iç politikasında Türkiye'nin tehdit olarak algılanması meselesi, her zaman için siyasette bir itici güç oynamakta. Yani Türkiye ile ilgili birisi bir şey yapmaya çalıştığı zaman muhakkak ve muhakkak bir siyasi bedel ödemesi gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'de yerleşik ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle İstanbul'da bir otelde bir araya gelerek bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Skai Televizyonu muhabiri Manolis Kostidis'in ilişkilerdeki beklenti ve bir sonraki adıma dair sorusu üzerine Bakan Fidan, Türkiye'nin niyetinin sorunları ötelemek değil, çözmek olduğunu vurguladı. Fidan, "Tek bir adım var; var olan sorunları çözmek için bir niyetle, bir iradeyle gelip oturacağız ve sorun çözülene kadar masadan kalkmayacağız. O da Ege'deki sorunun, başta Ege olmak üzere çözülmesi" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu meseleyi çözme konusunda büyük bir vizyon ve iradeye sahip olduğunu belirten Fidan, sorunu karşı tarafa atma niyetinde olmadıklarını, ancak Yunanistan'daki iç siyasi dengelerin çözüm sürecini zorlaştırdığına dikkat çekti.

"MİÇOTAKİS'İN SİYASİ BEDEL ÖDEMESİ GEREKİYOR"

Yunanistan'daki siyasi liderlerin, Türkiye ile olan sorunları çözüp altına imza atmasının iç politikada zorluklar yarattığını belirten Fidan, Miçotakis'in son seçimlerde aldığı güçlü desteğin bu konuda bir fırsat penceresi aralayabileceğine işaret etti. Fidan, "Yunanistan iç politikasında Türkiye'nin tehdit olarak algılanması meselesi, her zaman için siyasette bir itici güç oynamakta. Yani Türkiye ile ilgili birisi bir şey yapmaya çalıştığı zaman muhakkak ve muhakkak bir siyasi bedel ödemesi gerekiyor. Şimdi bir siyasi liderin Yunanistan'da Türkiye ile sorunları çözüp bölgeye barış getirmekle, kendi siyasi kariyerini riske atma arasında bir tercihte bulunması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin sadece istikşafi görüşmeler yapmaya değil, konuyu kalıcı olarak çözmeye hazır olduğunu defaatle ilettiklerini belirten Fidan, bunun için karşılıklı irade konulması gerektiğini söyledi. İç politika ile dış politikanın birbirinden ayrılması gerektiğinin altını çizen Fidan, güven artırıcı önlemlerin hayata geçirilmesinin ve halkların etkileşiminin önemine değindi.

"İT DALAŞI AZALDI İŞ BİRLİĞİ ARTTI"

Son iki yılda Ege'de gerilimin düştüğünü, "it dalaşı" olarak tabir edilen olayların azaldığını hatırlatan Bakan Fidan, göçmen sorunu başta olmak üzere çeşitli konularda iş birliği mekanizmalarının çalıştığını belirtti. Fidan sözlerini, "Bu tarihi fırsatı heba etmeden bu Ege sorununu kalıcı olarak çözelim. Ben bunun mümkün olduğuna inanıyorum. Yunanistan'ın milli menfaatini esas alan, Türkiye'nin milli menfaatini esas alan bir çizgide, bu konunun rasyonel bir zeminde tartışılması gerekiyor" diyerek tamamladı.

Son Dakika Politika Bakan Fidan'dan Yunan muhabire: Miçotakis'in siyasi bedel ödemesi gerekiyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Bakan Fidan'dan Yunan muhabire: Miçotakis'in siyasi bedel ödemesi gerekiyor - Son Dakika
