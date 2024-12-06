Bakan Fidan, Doha\'da Hamas Siyasi Büro Üyeleri ile Görüştü

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, birtakım temaslar bulunmak üzere Katar'a geldi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani'nin daveti üzerine başkent Doha'ya gelen Fidan, Hamas Siyasi Bürosu üyeleri ile görüştü.

FİDAN'IN DOHA PROGRAMI

Fidan Doha temasları çerçevesinde, yarın başlayacak olan 22. Doha Forumu'na katılacak ve forum marjında mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Fidan ayrıca Rusya Federasyonu ve İran Dışişleri Bakanları'nın katılımıyla yarın gerçekleştirilmesi beklenen Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.