Bakan Fidan, Doha'da Hamas Siyasi Büro Üyeleri ile Görüştü - Son Dakika
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Politika

Bakan Fidan, Doha'da Hamas Siyasi Büro Üyeleri ile Görüştü

Bakan Fidan, Doha\'da Hamas Siyasi Büro Üyeleri ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Büro üyeleri ile bir araya geldi. Bu buluşma, Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından duyuruldu. Detaylar henüz netleşmiş değil ancak Bakan Fidan'ın bu ziyareti önemli bir diplomasi trafiğinin habercisi olabilir.

06.12.2024 20:50
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, birtakım temaslar bulunmak üzere Katar'a geldi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani'nin daveti üzerine başkent Doha'ya gelen Fidan, Hamas Siyasi Bürosu üyeleri ile görüştü.

Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro üyeleri ile görüştü

FİDAN'IN DOHA PROGRAMI

Fidan Doha temasları çerçevesinde, yarın başlayacak olan 22. Doha Forumu'na katılacak ve forum marjında mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Fidan ayrıca Rusya Federasyonu ve İran Dışişleri Bakanları'nın katılımıyla yarın gerçekleştirilmesi beklenen Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro üyeleri ile görüştü

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Son Dakika Politika Bakan Fidan, Doha'da Hamas Siyasi Büro Üyeleri ile Görüştü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Talat Yelbuz:
    Görüşün siz Trump geliyor o hamas denenler ne yapacak bakalim 1 3 Yanıtla
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