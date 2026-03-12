Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız

Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
12.03.2026 15:49  Güncelleme: 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Haber Videosu

Ayrılıkçı senaryoların İran'da iç savaş çıkarma amacıyla gündeme getirildiğini belirten Bakan Fidan, ''Hiç kimse böyle bir hayalin içine girmesin. Yanlış bir adım atılmasına izin vermemiz mümkün değil. Savaşın gidişatına ve sonrasına dair her tür senaryoya hazırlıklı durumdayız'' açıklamasını yaptı.

Almanya Federal Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Ayrılıkçı senaryoların İran'da iç savaş çıkarma amacıyla gündeme getirildiğini belirten Bakan Fidan, "Bu savaş bir an önce sona ermelidir. Türkiye olarak savaşın bitmesi için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Ayrılıkçı senaryoların bu kez İran için gündeme getirildiğini görmekteyiz. İran'da iç savaş çıkarmayı ve etnik veya dinsel fay hatları üzerinden çatışmaları körükleyen her türlü plana sonuna kadar karşıyız. Hiç kimse böyle bir hayalin içine girmesin. Yanlış bir adım atılmasına izin vermemiz mümkün değil. Savaşın gidişatına ve sonrasına dair her tür senaryoya hazırlıklı durumdayız" dedi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satış başları;

"Görüşmelerimizde güncel uluslararası meseleleri ele alma imkanımız oldu. Bunların başında Orta Doğu'daki savaş gelmekte. Gerilimin azaltılması için komşularımız ve ortaklarımızla fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyoruz.

'VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİ İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ'

Bölgede bulunan vatandaşlarımızın güvenliği için gece-gündüz çalışıyoruz. Hava sahasının halen kapalı olduğu ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın barınma ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli önlemleri alıyoruz.

"İSRAİL KİRLİ SAVAŞI LÜBNAN'A TAŞIMAKTA"

Netanyahu hükümeti bölgedeki her savaşın ve insani krizin şu anda merkezinde yer almakta. Uluslararası hukuku ve insani değerlerimizi korumak istiyorsak, bu gerçeği kabul etmeli ve açıkça dile getirebilmeliyiz. Lübnan devleti yıkılma noktasına gelmeden İsrail'in saldırıları sona ermeli. Lübnan'ın çökmesi başta komşu ülkeler olmak üzere tüm bölgeyi derinden etkileyecektir.

Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız

Yayılmacı politika izleyen İsrail, mevcut savaştan istifade ile kirli savaşı Lübnan'a da taşımakta.. 1 milyon kişinin yerinden edilmesi kabul edilemez. Uluslararası toplumun dikkati Gazze'den uzaklaşmamalıdır. Gazzelilerin yaşam koşullarının kötüleşmemesi öncelikli meseledir. Barış çabaları devam ederken İsrail'in kutsal mekanlara yönelik hukuka aykırı provokatif eylemlerine de devam ettiğini görüyoruz.

İMHA EDİLEN İRAN FÜZELERİ

NATO'nun kollektif savunma konseptiyle uyumlu bir hareket tarzı oldu. NATO bu türden senaryolara hazırlık yapmakta, malumunuz. Hava savunma sistemleri gerçekten çok önemli. Milli Savunma Bakanlığımızın bu konuda yürüttüğü çalışmalar var. Almanya ile bu savaşın nasıl durdurulması gerektiği konusunda görüş birliğimiz var. Savaşın hemen durması gerektiği konusunda hemfikiriz. Yayılma riski de devam ediyor. Bu savaşın bir an önce durması gerekiyor.

"BÖLGENİN NORMALE DÖNMESİ GEREKİYOR"

İran'ın toprak bütünlüğü konusunda bir sıkıntı olmaması lazım. Rejim değişikliği gibi hedeflerin peşinde koşulmaması gerekiyor. Bir an önce bölgenin normale dönmesi gerekiyor. İran tarafıyla da ABD tarafıyla da konuşuyoruz. İran'a yapılan tahrik edilmemiş bu saldırı ne kadar hukuksuzsa, İran'ın tahrik edilmeden Körfez ülkelerine yapmış olduğu saldırı da o kadar hukuksuzdur. Bunu İranlı meslektaşlarımıza da dile getirdik."

Politika, Güncel, Yaşam, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hakan Caf Hakan Caf:
    Nato olmasa Füzeler kafamıza dülecekti, neye hazırız bilelim, neyimiz var, laftan başka 13 12 Yanıtla
    ahmet demir ahmet demir:
    vatannhainliği ve nankörlük nasıl bir duygum 2 1
  • Muzaffer Matlı Muzaffer Matlı:
    hani bizim füzelerimiz vardı envantere girmişti ne oldu harbiden bu füzeler nerde ?? 2 2 Yanıtla
  • 7tk2dv8p6g 7tk2dv8p6g:
    Yeni göçmen adaylarini bekliyoruz bütün hazırlıklarımızı yaptık 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayland’da yolcu uçağı sert iniş yaptı: Uçağın iniş takımı koptu Tayland'da yolcu uçağı sert iniş yaptı: Uçağın iniş takımı koptu
Kızdıracak tahmin Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın tur şansı için yüzde verdi Kızdıracak tahmin! Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi
TürkAkım ve Mavi Akım’a iki haftada 12 saldırı TürkAkım ve Mavi Akım'a iki haftada 12 saldırı
İstanbul’da trafiği alt üst eden evlilik teklifi tepki çekti İstanbul'da trafiği alt üst eden evlilik teklifi tepki çekti
Süper Lig’de oynanacak Karadeniz derbisinin saati değişti Süper Lig'de oynanacak Karadeniz derbisinin saati değişti
32 ülke, 400 milyon varillik petrol stokunu piyasaya sürüyor 32 ülke, 400 milyon varillik petrol stokunu piyasaya sürüyor
Barışmak istediği esi kız arkadaşını öldüren sanık: Kötü sözler söyleyince kendimi kaybetti Barışmak istediği esi kız arkadaşını öldüren sanık: Kötü sözler söyleyince kendimi kaybetti
İran cephesinden Trump’ı küplere bindirecek sözler İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler
İtalyan fırkateyni, Güney Kıbrıs açıklarına ulaştı İtalyan fırkateyni, Güney Kıbrıs açıklarına ulaştı
Graham’dan İspanya’nın “İsrail“ kararına sert tepki Graham'dan İspanya'nın "İsrail" kararına sert tepki
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü

16:05
Hakimi’nin ’’Boşandın mı’’ sorusuna Luka Doncic’ten bomba cevap
Hakimi'nin ''Boşandın mı?'' sorusuna Luka Doncic'ten bomba cevap
15:39
Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme
Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme
15:38
CHP’li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
CHP'li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
15:36
Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu
Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu
15:08
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
15:00
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
14:33
Belediye aşevinde skandal Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
14:02
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
13:49
İran’daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
13:16
Müge Anlı’dan ortalığı karıştıran sözler Herkes bu videoyu paylaşıyor
Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
12:27
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 16:20:22. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.