Bakan Fidan ile Finlandiyalı mevkidaşının görüşmesine damga vuran kare
Bakan Fidan ile Finlandiyalı mevkidaşının görüşmesine damga vuran kare

Bakan Fidan ile Finlandiyalı mevkidaşının görüşmesine damga vuran kare
16.01.2026 16:47
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü; ikilinin görüşmesi sonrası paylaşılan fotoğrafa ''Yapay zeka ile üretilmiş bir görsel olsa anca bu kadar olurdu'' şeklinde yorumlar yapıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Litvanya'nın başkenti Vilnius'te diplomatik temaslarda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Fidan'ın Finlandiyalı mevkidaşı Elina Valtonen ile görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

FOTOĞRAF KARESİ GÜNDEM OLDU

İkilinin görüşmesi sonrası paylaşılan fotoğraf karesi ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafın altına "Yapay zeka ile üretilmiş bir görsel olsa anca bu kadar olurdu" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte gündem olan o kare;

Bakan Fidan ile Finlandiyalı mevkidaşının görüşmesine damga vuran kare

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ali Başuşagı Ali Başuşagı:
    duruş önemli 5 2 Yanıtla
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    evet ABD de süper durdular. başına yansiyanlari gördük. en sonunda gaz sattılar bize de öyle kurtulduk öyle cikabildik beyaz saraydan 10 10
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
