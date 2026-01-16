Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Litvanya'nın başkenti Vilnius'te diplomatik temaslarda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Fidan'ın Finlandiyalı mevkidaşı Elina Valtonen ile görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
İkilinin görüşmesi sonrası paylaşılan fotoğraf karesi ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafın altına "Yapay zeka ile üretilmiş bir görsel olsa anca bu kadar olurdu" şeklinde yorumlar yapıldı.
Son Dakika › Politika › Bakan Fidan ile Finlandiyalı mevkidaşının görüşmesine damga vuran kare - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)