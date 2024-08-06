Bakan Fidan'ın İsrail için kullandığı ifade büyük ses getirdi: Sahipleri tasmasını eline almalı - Son Dakika
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Politika

Bakan Fidan'ın İsrail için kullandığı ifade büyük ses getirdi: Sahipleri tasmasını eline almalı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyaretinde İsrail için "Artık İsrail'in tasmasını sahipleri eline almalı ve sahip çıkmalı. Bölge daha fazla İsrail provokasyonunu kaldıracak durumda değil" ifadelerini kullandı. Bakan Fidan'ın bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

06.08.2024 11:29
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dün Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında söyledikleri gündeme oturdu.

"ÜÇ MAYMUNU OYNUYORLAR"

Gazze'de on binlerce masum sivili katleden İsrail'in pervasız saldırılarına tepki gösteren Fidan, İsrail'i "kayıtsız şartsız" destekleyenlerin uluslararası düzenin temellerinin sarsılmasının baş sorumlusu olduğunu vurgulayarak, " Ukrayna'da işgali suç sayanlar İsrail işgalciliği karşısında üç maymunu oynuyorlar" diye konuştu.

"İSRAİL'İN TASMASINI SAHİPLERİ ELİNE ALMALI"

Bakan Fidan, İsrail'in yaptığı her türlü kötülüğü ABD'nin "hafifletmeye" çalışmasının kabul edilebilir bir yol olmaktan çıktığını dile getirerek, "Artık İsrail'in tasmasını sahipleri eline almalı ve sahip çıkmalı. Bölge daha fazla İsrail provokasyonunu kaldıracak durumda değil" ifadesini kullandı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Bakan Fidan'ın bu çıkışı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Konuyla ilgili "Güzel bir söz çok hoş olmuş", "Ülkemin güzel evlatları güzel sözler söylüyor", "Bu ifadeler gaz alır ,sonuç vermez", "Lafla peynir gemisi yürümüyor", "Yürek yemiş herhalde, İsrail'den hiç korkmuyor", "Allah'ına kurban bakanım", "Tarihi bir konuşma" şeklinde yorumlar yapıldı.

Bakan Fidan\'ın İsrail için kullandığı ifade büyük ses getirdi: Sahipleri tasmasını eline almalı

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Son Dakika Politika Bakan Fidan'ın İsrail için kullandığı ifade büyük ses getirdi: Sahipleri tasmasını eline almalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Yunus Durak: İleride İsraille ilişkilerimiz düzeldiğinde, aynı ifadeler hatırlatılınca sayın bakanımız ne cevap verecek, çok acemice nir davranış bu sözler 77 188 Yanıtla
    Selma Çınar: Siz hala normalleşmekten bahsediyorsunuz öyle mi, orada katliam yapılan sen olsaydın, çocuklarını, aileni herşeyini kaybetseydin 2 0
  • Serkan Basar: bende 5.kattan atlarım derim ama 1. kata çıkınca fikrim değişiyor :) aylardır masumlar ölüyor hep laf salatası icraata gelince fıssssssss 155 83 Yanıtla
  • Mirac Gülaç: büyük adamsın. Allah yardımcın olsun 177 52 Yanıtla
  • abuzer yavuz: doğru söze laf yok 135 18 Yanıtla
  • Oooo: Toplumun gazını alıyor Sakinleştiriyor İsrail devam ediyor Yıllardır aynı filmi seyrettiriyorlar Gazze halkını görünce içim parçalanıyor 115 30 Yanıtla
  • ömer duman: Kral ne diyorsa doğrudur 85 24 Yanıtla
  • Şevki Sünger: Çok şükür bu konuşmayı yaptida savaş bitti 38 70 Yanıtla
    huseyin ergun: Şevki o zaman sizinkine söyle de savaşı bitirsin. 1 0 Mert kursun : Sende bu yorumu yapinca cok birsey degismedi 0 0
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