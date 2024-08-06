Bakan Fidan\'ın İsrail için kullandığı ifade büyük ses getirdi: Sahipleri tasmasını eline almalı

Politika

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dün Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında söyledikleri gündeme oturdu.

"ÜÇ MAYMUNU OYNUYORLAR"

Gazze'de on binlerce masum sivili katleden İsrail'in pervasız saldırılarına tepki gösteren Fidan, İsrail'i "kayıtsız şartsız" destekleyenlerin uluslararası düzenin temellerinin sarsılmasının baş sorumlusu olduğunu vurgulayarak, " Ukrayna'da işgali suç sayanlar İsrail işgalciliği karşısında üç maymunu oynuyorlar" diye konuştu.

"İSRAİL'İN TASMASINI SAHİPLERİ ELİNE ALMALI"

Bakan Fidan, İsrail'in yaptığı her türlü kötülüğü ABD'nin "hafifletmeye" çalışmasının kabul edilebilir bir yol olmaktan çıktığını dile getirerek, "Artık İsrail'in tasmasını sahipleri eline almalı ve sahip çıkmalı. Bölge daha fazla İsrail provokasyonunu kaldıracak durumda değil" ifadesini kullandı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Bakan Fidan'ın bu çıkışı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Konuyla ilgili "Güzel bir söz çok hoş olmuş", "Ülkemin güzel evlatları güzel sözler söylüyor", "Bu ifadeler gaz alır ,sonuç vermez", "Lafla peynir gemisi yürümüyor", "Yürek yemiş herhalde, İsrail'den hiç korkmuyor", "Allah'ına kurban bakanım", "Tarihi bir konuşma" şeklinde yorumlar yapıldı.