Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailliler Lübnan\'la savaşa girmemek için kendilerini zor tutuyor

Hamas'ın iki numaralı adamı Salih- el-Aruri'nin Lübnan'da İsrail'in suikastinde öldürülmesinin ardından Hamas ve İran peş peşe İsrail'i tehdit etti. Konuya ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Ben İsraillilerin Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tuttuğunu düşünüyorum. Bu yol çıkmaz sokaktır. Öyle bir şey olursa bu savaş tabii ki bitmez. Tam tersine, meselenin çözülmesi isteniyorsa, barış ve iki devletli çözüme odaklanmak lazım." ifadelerini kullandı.

HAMAS'IN ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİNE SUİKAST

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün Hamas'ın üst düzey yöneticisi Salih- el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi İsrail'in İHA saldırısında hayatını kaybetti. Hamas ve İran peş peşe İsrail'e meydan okuyarak saldırıya karşılık vereceklerini belirtirken, "Savaş bölgeye yayılıyor" endişeleri de beraberinde geldi.

Salih- el-Aruri

BAKAN FİDAN: İSRAİLLİLER, LÜBNAN'LA SAVAŞA GİRMEMEK İÇİN KENDİLERİNİ ZOR TUTUYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. İsrail'in Lübnan'a savaş açmayı istediğini belirten Hakan Fidan, bu durumun meseleyi çözmeyeceğini kaydetti. Bakan Fidan şunları söyledi: "Ben İsraillilerin Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tuttuğunu düşünüyorum. Ama hep söylüyorum. Bu yol çıkmaz sokaktır. Öyle bir şey olursa bu savaş tabii ki bitmez. Tam tersine, meselenin çözülmesi isteniyorsa, barış ve iki devletli çözüme odaklanmak lazım.

"İSRAİL, LÜBNAN'A BEN SENİN ÜSTÜNDE UÇUYORUM MESAJI VERİYOR"

Tehditleri zor kullanarak ben elimine edeceğim dediğiniz zaman, burada belli şeylerin olacağını öngörmek zor değil açıkçası. İsrail'in de Lübnan'daki bu operasyonu baktığınız zaman şöyle bir şey var. Bir Hizbullah hedefini, Hizbullah yöneticisini vurmuyor ama Lübnan'a ben senin üstünde uçuyorum, takip ediyorum mesajını veriyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

"HİZBULLAH BUNA NASIL AKSİYON GÖSTERECEK"

Dediğim gibi havadan operasyon yaptığınız zaman işte bölgenin önemi kalmıyor. Nerede olursanız olun vuruyor. Hizbullah buna nasıl aksiyon gösterecek? Yani tamamıyla savaşa girerek mi reaksiyon gösterecek yoksa misilleme yaparak mı? Bugün gelen raporda 3 askeri hedefe saldırdık diyorlar. Başından beri savaşın ilk gününden beri ortaya koyduğu aslında tavrın bir devamı. Burada daha farklı bir şey yapılmış değil.

"TARAFLARIN HAMAS İLE İLGİLİ TUTUMUNDA BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ"

Şunu söylemek lazım. Tarafların Hamas ile ilgili tutumunda, 7 Ekim öncesi ile sonrası arasında bir şey değişmedi. Bizim gibi bunu, terörist olarak görmeyenler, bir direniş hareketi olarak görenler, siyasi parti görenler, o şekilde görmeye devam ediyor. Hakeza, terörist görenler de aynı pozisyonlarını koruyor. Ama yapılan hareketin sivillerle ilgili kısmı tabii ki eleştirilir. Biz de ilk gün itibarıyla bunu yapmaktan çekinmedik.Ama onları bahane edilerek Gazzelilerin ayrım gözetmeksizin öldürülmesi meselesini gözden kaçırmamak lazım.

HAMAS LİDERİ HENİYYE: TAM BİR TERÖR EYLEMİ

Hamas liderlerinden İsmail Heniyye ise Aksa TV'de yayınlanan konuşmasında, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisine düzenlenen saldırıda Aruri ile Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Komutanları Semir Fendi, Azzam el-Akra'nın yanı sıra Hamas mensubu Mahmud Şahin, Muhammed Beşaşe, Muhammed er-Reis ve Ahmed Hammud'un hayatını kaybettiğini belirtti. Heniyye, "Aruri'nin Lübnan topraklarında öldürülmesi tam anlamıyla bir terör eylemi ve Lübnan'ın egemenliğinin ihlalidir. Halkımıza ve topraklarımıza karşı saldırıların dairesinin genişletilmesidir." dedi.

İsmail Heniyye

İRAN'DAN İLK AÇIKLAMA: BÖLGE ÜLKELERİNİN GÜVENLİĞİ İÇİN CİDDİ BİR ALARM

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan ise yaptığı açıklamada, "İsrail'in diğer ülkelerdeki kötü eylemleri, barış ve güvenliğe gerçek bir tehdit oluşturuyor ve bölge ülkelerinin güvenliği için ciddi bir alarm oluşturuyor." dedi. İranlı Bakan ayrıca suikastın, İsrail'in "haftalarca süren savaş suçları, soykırım ve Gazze'deki yıkımdan sonra hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını" kanıtladığını da sözlerine ekledi.