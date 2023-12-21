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Dışişleri Bakanı Fidan: PKK terör örgütü varlığını devam ettirdikçe Suriye'deki faaliyetlerimiz devam edecek - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan: PKK terör örgütü varlığını devam ettirdikçe Suriye'deki faaliyetlerimiz devam edecek

Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerine katılan Hakan Fidan'ın DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın terörle mücadele yönelik eleştirilerine verdiği cevap salonda alkış aldı. Bakan Fidan, "Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları ile Gazze'de olan olayları kıyaslamak büyük bir talihsizlik. Ben yıllarca sınır ötesi harekatlar içerisinde bulundum. Hiçbir şekilde sivil kaybı olmadı. PKK terör örgütünün silahlı varlığı devam ettiği sürece oradaki faaliyetlerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

21.12.2023 - 19:23,  Güncelleme: 19:48
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın terörle mücadele yönelik eleştirilerine cevap verdi. Bakan Fidan, " Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları ile Gazze'de olan olayları kıyaslamak büyük bir talihsizlik. Ben yıllarca sınır ötesi harekatlar içerisinde bulundum. Hiçbir şekilde sivil kaybı olmadı. PKK terör örgütünün silahlı varlığı devam ettiği sürece oradaki faaliyetlerimiz devam edecek." derken, sözleri salonda alkış aldı.

BEŞTAŞ'IN TERÖRLE MÜCADELE ELEŞTİRİSİNE BAKAN FİDAN'DAN YANIT

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerine katıldı. Açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın, sınır ötesinde terörle mücadele operasyonlarına yönelik eleştirisine yanıt verdi.

Bakan Fidan: PKK terör örgütü varlığını devam ettirdikçe Suriye'deki faaliyetlerimiz devam edecek
DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş

"HİÇBİR ŞEKİLDE SİVİL KAYBI OLMADI"

Sınır ötesi operasyonlarda sivillerin öldürülmediğini belirten Bakan Fidan, terörle mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı. Bakan Fidan'ın sözlerini Genel Kurul'daki milletvekilleri alkışladı. Bakan Fidan şunları söyledi: "Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları ile Gazze'de olan olayları kıyaslamak büyük bir talihsizlik. Biz hiçbir şekilde sivil kayıplarına mahal bırakmamaktayız. Ben yıllarca sınır ötesi harekatlar içerisinde bulundum. Hiçbir şekilde sivil kaybı olmadı. PKK terör örgütünün silahlı varlığı devam ettiği sürece oradaki faaliyetlerimiz devam edecek.

Bakan Fidan: PKK terör örgütü varlığını devam ettirdikçe Suriye'deki faaliyetlerimiz devam edecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

"SINIR ÖTESİNDE VURULANLARIN HEPSİ ÖRGÜT MENSUBUYDU"

Örgüt mensupları hedef alınırken çok titiz bir meşakkatli istihbari süreçten geçiriliyor. Şimdiye kadar vurduğumuz hiçbir örgüt mensubu 'örgüt mensubu değildir' diye ilan edilmedi. Sınır ötesinde vurulanların hepsi örgüt mensubuydu. Bunlar gizli saklı değil, hepsinin ismi gazetelerde yayınlanıyor. Bir kişi çıkıp da 'Bunlar örgüt mensubu değildir' demedi, hepsi örgüt mensubudur."

Dışişleri Bakanı Fidan: PKK terör örgütü varlığını devam ettirdikçe Suriye\'deki faaliyetlerimiz devam edecek
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Hakan Fidan, Politika, Dünya, Son Dakika

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