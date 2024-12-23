Bakan Fidan ve Ahmed Şara'nın kahve içtiği dağla ilgili dikkat çeken detay - Son Dakika
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Politika

Bakan Fidan ve Ahmed Şara'nın kahve içtiği dağla ilgili dikkat çeken detay

Bakan Fidan ve Ahmed Şara\'nın kahve içtiği dağla ilgili dikkat çeken detay

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara Kasiyun Dağı'nda kahve içerek Şam'ı seyretti. İkilinin kahve içtiği anlara geniş yer ayıran Rus basını "Hakan Fidan ve Ahmed Şara Esad'ın 14 yıldır ziyaret etmeyi yasakladığı Kasiyun Dağı'nı ziyaret etti" başlığı attı.

23.12.2024 13:08
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmet Şara'yı ziyaret etti. Ziyaretin ardından ortak basın açıklaması yapan ikili, daha sonra Kasyun Dağı'nda kavhe içti. Peygamberlere ve salih kimselere atfedilen kutsal mekanlar, mağaralar ve efsaneleriyle ünlü bu dağı Beşar Esad'ın 14 yıldır ziyaret edilmesini yasakladığı öğrenildi.

Bakan Fidan ve Ahmed Şara'nın kahve içtiği dağla ilgili dikkat çeken detay

RUS BASININDAN DİKKAT ÇEKEN MANŞET

Rus haber ajansı 1News "Hakan Fidan ve Ahmed Şara Esad'ın 14 yıldır ziyaret etmeyi yasakladığı Kasiyun Dağı'nı ziyaret etti" başlığı attı. Haberde "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyareti kapsamında, Şam'ın kuşbakışı güzel manzarasını sunan ve Esad rejimi tarafından 14 yıldır ziyaret edilmesi yasak olan Kasiyun Dağı'nı ziyaret etti. Ahmed Şara ile kahve içti. Hakan Fidan Şam ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Ankara'nın yeni dönemde Suriye'ye destek vermeye kararlı olduğunu belirtti." dedi.

Bakan Fidan ve Ahmed Şara'nın kahve içtiği dağla ilgili dikkat çeken detay

AVRUPA BASINININ DA GÜNDEMİNDEYDİ

France 24 kanalı, "Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da" sözleriyle görüşmeyi duyurdu. Görüşmenin detaylarına yayınlarında geniş yer verdi. Alman Zeit gazetesi de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, "Terör örgütü PKK/YPG'ye Suriye'de kesinlikle yer yok" sözlerini manşete taşıdı. Fidan'ın, Suriye'nin yeniden inşası için uluslararası topluma yaptığı "Yeni yönetime güçlü bir destek sağlamalı" çağrısına da değindi. Fidan'ın, Suriye'nin yeniden inşası için uluslararası topluma yaptığı "Yeni yönetime güçlü bir destek sağlamalı" çağrısına da değindi.

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Son Dakika Politika Bakan Fidan ve Ahmed Şara'nın kahve içtiği dağla ilgili dikkat çeken detay - Son Dakika

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