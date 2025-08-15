Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Şimşek görmesin! TOGG\'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
15.08.2025 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Şimşek görmesin! TOGG\'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
Haber Videosu

Tasarruf çağrılarının yapıldığı dönemde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, TOGG yerine değeri 32 milyon TL olduğu iddia edilen lüks makam aracıyla Anadolu turuna çıkması tepki çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tasarruf çağrılarına rağmen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın değeri 32 milyon TL olduğu iddia edilen lüks makam aracıyla Anadolu turuna çıkması tartışmaları da beraberinde getirdi.

TOGG GARAJDA, LÜKS ARAÇ YOLDA

Bakan Göktaş, Karabük ziyaretinde yerli otomobil TOGG marka makam aracını kullanmak yerine yüksek fiyatlı lüks aracı tercih etti. Bu durum, sosyal medyada "Bakan Şimşek görmesin" yorumlarıyla paylaşıldı.

Bakan Göktaş'ın Lüks Makam Aracı Tercihi Gündem Oldu

KURUMLARA GENELGE GÖNDERİLMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla kamu kurumlarına gönderilen genelgede; deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm harcamaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiği belirtilerek, tasarruf takibinin tavizsiz sağlanacağı bildirilmişti. Söz konusu genelge kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının, kendi bütçeleri veya tasarruflarındaki diğer kaynaklardan yapacakları yurt içi ve dışı harcamaları ile taşınır ve taşınmazların kullanılmasında genelgeyle belirlenen tedbirlere uymakla talimatlandırıldığı ifade edilmişti.

Mahinur Özdemir Göktaş, Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, Güncel, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ercan Bey:
    TOGG a 2 tonluk zırh takılamaz. Bu bir mecburiyet. Ayrıca bu araca Türkiye' de binen sayısı 3000 civarında. Bakan binince mi sorun oluyor. ' Son dakika besleme misin sen? 8 35 Yanıtla
    Tatar9515:
    al işte 5 1
  • OSMANLI TORUNU:
    hepiniz aynısınız ahlak yok devletin malını yemeyen keriz derseniz bu ülke düzelirmi balık baştan kokar önce baştaki tedbir biliyomuki sondaki bilsin 15 1 Yanıtla
  • Tatar9515:
    tak başına örtüyü geç akp ye işleri güçleri kandırmak allahı da kandırabilecekmisiniz Eyy akp liler 8 1 Yanıtla
  • Sefa Satir:
    itibardan taviz verilmiyor bu ülkede. o koltuk varya o koltuk. insanı ne hale getiriyor. kemal sunal filminde havuza işeyip bu suyun esansı eksik itibarına zeval gelmesin gibi bişey buda. kim takar tasarruf tedbirini demiş bakan hanım demek ki. vatandaşa hız met deyince tasarruf tedbirleri devreye girer acil ihtiyaç değil denir ertelenir ama altlarında değer doğruysa 30 milyon küsürluk araba ile ülke turuna çıkmayı da ihmal etmezler. yazıkşar olsun. 8 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    Togg denen araç 300 km de bir elektrik istiyor o yüzdendir 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Hollanda’da sıcak hava balonu çakıldı Ölü ve yaralılar var Hollanda'da sıcak hava balonu çakıldı! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
CHP’den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz
Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e 1 milyon TL’lik dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 1 milyon TL'lik dava
Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı
Galatasaray’da beklenen ayrılık Galatasaray'da beklenen ayrılık

07:27
İBB operasyonunda yeni dalga Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
09:41
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
08:48
Naci Görür’den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
Naci Görür'den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
08:10
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
16:10
Adana’da balkondan balkona silahlı çatışma
Adana'da balkondan balkona silahlı çatışma
16:00
Hindistan’da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100’den fazla yaralı
Hindistan'da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100'den fazla yaralı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı İşte AK Parti’ye katılan 9 belediye başkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı
15:49
Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçmesi sonrası CHP’den miting kararı
Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi sonrası CHP'den miting kararı
15:35
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı İşte Erdoğan’dan ilk isteği
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
15:32
Kızını tekme atarak merdivenden düşürüp hastanelik eden baba tahliye edildi
Kızını tekme atarak merdivenden düşürüp hastanelik eden baba tahliye edildi
15:31
AK Parti’ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi
AK Parti'ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi
15:14
Çiftin plajdaki iğrenç hareketi vatandaşların tepkisini çekti
Çiftin plajdaki iğrenç hareketi vatandaşların tepkisini çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 11:11:45. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.