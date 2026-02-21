Bakan Göktaş\'tan Aktaş Çiftine İftar Ziyareti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nden yararlanarak yuva kuran Aktaş çiftinin evinde iftar yaptı.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ile Muzaffer-Melike Aktaş çiftinin evlerinde iftar yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Güzel evlatları Eylül Lina'nın huzurla büyüdüğünü görmek, çiftimizin mutluluğuna şahit olmak paha biçilemez. Sofralarından bereket, yüzlerinden tebessüm eksik olmasın. Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda evlilik yolculuğundaki gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz."