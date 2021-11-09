Bakan Gül: e-Duruşma uygulaması 81 ilde başladı - Son Dakika

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, duruşmalara sesli ve görüntülü katılmaya imkan sağlayan e-Duruşma'nın bugün itibarıyla 81 ilde uygulanmaya başladığını açıkladı.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Duruşmalara sesli ve görüntülü katılmayı sağlayan 'e-Duruşma' bugün itibariyle 81 ilimizde uygulanmaya başladı. Bakanlık mühendislerimizce geliştirilen sistem sayesinde avukatlarımız 1400 hukuk mahkemesine bağlanabiliyor. Avukatlarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.