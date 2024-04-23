Milli Savunma Bakanı Güler'den "Eurofighter" sorusuna esprili yanıt - Son Dakika
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Politika

Milli Savunma Bakanı Güler'den "Eurofighter" sorusuna esprili yanıt

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda, Eurofighter savaş uçağı alımına ilişkin konuştu. Türkiye'ye resmi ziyaret düzenleyen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Eurofighter alımı konusunda bir görüşme olup olmayacağına ilişkin soruyu cevaplayan Güler, "Adam döner kesiyor, döner işi bittikten sonra soracağız." diyerek esprili bir yanıt verdi.

23.04.2024 21:33  Güncelleme: 21:38
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Eurofighter savaş uçağı alımıyla ilgili Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile bir görüşme olup olmayacağına ilişkin, Alman Cumhurbaşkanı'nın döner kesmesine atıfta bulunarak esprili bir yanıt verdi.

Milli Savunma Bakanı Güler'den 'Eurofighter' sorusuna esprili yanıt
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

"ADAM DÖNER KESİYOR, DÖNER İŞİ BİTTİKTEN SONRA SORACAĞIZ"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 104'üncü açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Meclis'te resepsiyon düzenlendi.

Burada konuşan Bakan Güler, Eurofighter ile ilgili Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir görüşme olup olmayacağına ilişkin soruya da yanıt verdi. Bakan Güler, önceki gün Steinmeier'in, İstanbul Tarabya'daki Almanya Büyükelçiliği Rezidansında döner kesmesine atıfta bulunarak, "Adam döner kesiyor, döner işi bittikten sonra soracağız. Onlarla ilgili gelişmeler devam ediyor." dedi.

Bakan Güler'den 'Eurofighter' sorusuna: Almanya Cumhurbaşkanı döner kesiyor, sonra soracağız
Eurofighter savaş uçağı

ALMANYA CUMHURBAŞKANI DÖNER KESTİ

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, önceki gün Alman Büyükelçiliğine ait yazlık Tarabya rezidansında döner keserek davetlilere ikram etti.

Steinmeier, Türk misafir işçiler tarafından geliştirilen döner kebabının, artık Almanya'nın ulusal yemeği haline geldiğini belirterek, "Hiçbir fast food yemeği Almanya'da dönerden daha çok satılmıyor, daha çok yenmiyor, hatta daha çok ihraç edilmiyor." dedi.

Bakan Güler'den 'Eurofighter' sorusuna: Almanya Cumhurbaşkanı döner kesiyor, sonra soracağız
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier
Milli Savunma Bakanı Güler\'den "Eurofighter" sorusuna esprili yanıt

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Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Güler'den 'Eurofighter' sorusuna esprili yanıt - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Hakan Kan: iki gün daha kalsın çay boşlarını da toplar 3 0 Yanıtla
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