Milli Savunma Bakanı Güler\'den "Eurofighter" sorusuna esprili yanıt

Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Eurofighter savaş uçağı alımıyla ilgili Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile bir görüşme olup olmayacağına ilişkin, Alman Cumhurbaşkanı'nın döner kesmesine atıfta bulunarak esprili bir yanıt verdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

"ADAM DÖNER KESİYOR, DÖNER İŞİ BİTTİKTEN SONRA SORACAĞIZ"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 104'üncü açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Meclis'te resepsiyon düzenlendi.

Burada konuşan Bakan Güler, Eurofighter ile ilgili Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir görüşme olup olmayacağına ilişkin soruya da yanıt verdi. Bakan Güler, önceki gün Steinmeier'in, İstanbul Tarabya'daki Almanya Büyükelçiliği Rezidansında döner kesmesine atıfta bulunarak, "Adam döner kesiyor, döner işi bittikten sonra soracağız. Onlarla ilgili gelişmeler devam ediyor." dedi.

Eurofighter savaş uçağı

ALMANYA CUMHURBAŞKANI DÖNER KESTİ

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, önceki gün Alman Büyükelçiliğine ait yazlık Tarabya rezidansında döner keserek davetlilere ikram etti.

Steinmeier, Türk misafir işçiler tarafından geliştirilen döner kebabının, artık Almanya'nın ulusal yemeği haline geldiğini belirterek, "Hiçbir fast food yemeği Almanya'da dönerden daha çok satılmıyor, daha çok yenmiyor, hatta daha çok ihraç edilmiyor." dedi.