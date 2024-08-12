Türkiye'nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı! Bakan Güler'den dikkat çeken 3 madde - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Türkiye'nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı! Bakan Güler'den dikkat çeken 3 madde

Türkiye\'nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı! Bakan Güler\'den dikkat çeken 3 madde

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Suriye'nin uygun koşullar oluştuğunda ilişkileri normalleştirebileceğini belirten Güler, normalleşme çabalarının bir parçası olarak bakanlar düzeyinde bir araya gelinebileceğini söyledi.

12.08.2024 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye ve Suriye, uygun koşullar oluştuğu takdirde ilişkileri normalleştirme çabaları kapsamında bakanlar düzeyinde bir araya gelebilir" dedi. Güler, Türkiye'nin Suriye'den çekilmesi için gerekli adımları da sıraladı.

"NATO TERÖRLE MÜCADELEDE DAHA FAZLASINI YAPMALI"

Güler, Türkiye'nin yeni NATO şefi Mark Rutte'den müttefikler arasında dengeli bir yaklaşım beklediğini ve ittifakın terörle mücadele konusunda daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi. Bakan Güler, NATO üyeliğinin Şanghay İşbirliği Örgütü ile ilişkileri engellemediğini ancak önceliğin NATO sorumluluklarını yerine getirmek olduğunu ifade ederek"Önceliğimiz önemli bir müttefik olarak NATO'ya karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek ve müttefiklerimizle dayanışmayı güçlendirmektir. Odak noktamız NATO'nun hazırlıklı, kararlı ve güçlü olması olmalıdır." açıklamasında bulundu.

"BAKANLAR DÜZEYİNDE GÖRÜŞME OLABİLİR"

Güler ayrıca Türkiye-Suriye ilişkilerine de değinerek, Türkiye'nin Suriye'den çekilmeyi ancak yeni anayasa kabul edildikten, seçimler yapıldıktan ve sınırlar güvence altına alındıktan sonra görüşebilir" dedi. Bakan Güler, uygun koşullar oluşursa Türkiye ve Suriye'nin, normalleşme çabalarının bir parçası olarak bakanlar düzeyinde bir araya gelebileceğini ifade etti.

Terörle mücadele konusunda ise Irak ile atılan ortak adımların "Bir dönüm noktasına işaret ettiğini" belirten Bakan Güler, "Bölge ülkeleri ile ticaret koridoru güzergahı olarak planlanan Kalkınma Yolu Projesi, PKK'nın tehdidi altında" ifadelerini kullandı.

ABD'DEN ALINACAK F-16 JETLERİ

Savunma bakanı, açıklamalarının devamında, ABD'den F-16 jetleri ve modernizasyon kitleri alımının planlandığı şekilde devam ettiği bilgisini paylaştı. Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına geri dönmek isteyip istemediğine ilişkin ise Ankara ve Washington'un yaklaşımlarının değişmediğini ancak görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Güler öte yandan Türkiye'nin İngiltere, İspanya ve Almanya'dan Eurofighter Typhoon jetleri almak istediğini ancak henüz somut bir gelişme olmadığını ifade etti.

Milli Savunma Bakanı, Yaşar Güler, Türkiye, Suriye, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye'nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı! Bakan Güler'den dikkat çeken 3 madde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Orhan Ceylan: Suriyelilerde türkiyeden çekilsin diyememişler 56 1 Yanıtla
  • Çelikk: reise şapka iyi yakışmış 1 2 Yanıtla
  • İbrahim Özel: hani temmuz ayında görüşme olacaktı hem chp hemde hükümet olarak..ne yapılacaksa en acilinden yapılsın ülkemizin o kadar çok sorunu varki hiç kimsenin birbirine tahammülü kalmadı trafikde çarşıda pazarda düğünde en ufak bir kıvılcımda büyük hadiseler çıkıyor..ülkemizi artık bu sığınmacı mülteci durumundan kurtarın AB ülkeleri boşunamı kabul etmedi yıllardır 1.olarak bu sorun çözülmeli.. 0 0 Yanıtla

11:26 Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı
11:19 Türkiye’nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı Bakan Güler’den dikkat çeken 3 madde Türkiye'nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı! Bakan Güler'den dikkat çeken 3 madde
10:17 ’Su kesme’ kavgasında bıçaklar konuştu: 1 ölü, 5 ağır yaralı 'Su kesme' kavgasında bıçaklar konuştu: 1 ölü, 5 ağır yaralı
09:34 40 yıl sonra altınsız olimpiyat Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı 40 yıl sonra altınsız olimpiyat! Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Husumetli iki ülke bugün Ankara’da barışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Husumetli iki ülke bugün Ankara'da barışıyor
19:37 Sosyal medyayı karıştırdı Allan Saint-Maximin’den Galatasaray taraftarına olay yanıt Sosyal medyayı karıştırdı! Allan Saint-Maximin'den Galatasaray taraftarına olay yanıt
19:25 Sokak ortasında 3 kurşunla katledilmişti Katil koca, cinayeti baştan sona planlamış Sokak ortasında 3 kurşunla katledilmişti! Katil koca, cinayeti baştan sona planlamış
18:21 Japonya Tolgay Arslan’ı konuşuyor Attığı 2 golle takımına 3 puanı getirdi Japonya Tolgay Arslan'ı konuşuyor! Attığı 2 golle takımına 3 puanı getirdi
18:15 İsrailli şarkıcı Ofer Levi’den küstah çağrı: Türkiye’ye atom bombası atın İsrailli şarkıcı Ofer Levi'den küstah çağrı: Türkiye'ye atom bombası atın
18:05 İstanbul Tuzla’da kanal çalışması yapılan şantiyede göçük: 2 işçi hayatını kaybetti İstanbul Tuzla'da kanal çalışması yapılan şantiyede göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
17:49 Zafer sonrası Yusuf Dikeç pozu Toprak Razgatlıoğlu, rekor kırarak tarihe geçti Zafer sonrası Yusuf Dikeç pozu! Toprak Razgatlıoğlu, rekor kırarak tarihe geçti
17:15 Mourinho onu mumla arıyor Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Fred’den haber var Mourinho onu mumla arıyor! Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Fred'den haber var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 12:27:15. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı! Bakan Güler'den dikkat çeken 3 madde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement