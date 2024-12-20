Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor - Son Dakika
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Politika

Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için 2 aşamalı bir planın öngörüldüğünü söyledi. Bakan Güler "İlk etapta İdlib çevresinde kalan Suriyelilerin dönüşleri organize edilecek, ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin dönüşleri için çalışmalar yapılacaktır" dedi.

20.12.2024 09:20  Güncelleme: 09:42
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilerin geri dönüşlerine ilişkin; "Suriyelilerin geri dönüşü için kabaca iki aşamalı bir plan öngörüldüğü söylenebilir. İlk etapta İdlib çevresinde kalan Suriyelilerin dönüşleri organize edilecek, ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin dönüşleri için çalışmalar yapılacaktır" dedi.

"AYLIK ORTALAMA 11 BİN SIĞINMACI DÖNÜYOR"

Güler, Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilerin geri dönüşlerine ilişkin, "İçişleri Bakanlığımız 2024 yılında aylık ortalama 11 bin sığınmacının gönüllü olarak Suriye'ye döndüğünü ancak son gelişmelerle bu sayının 1,5 ila 2 katına çıktığını belirtmiştir" diye konuştu.

2 AŞAMALI BİR PLAN ÖNGÖRÜLÜYOR

Güler şu ifadeleri kullandı; "Suriyelilerin geri dönüşü için kabaca iki aşamalı bir plan öngörüldüğü söylenebilir. İlk etapta İdlib çevresinde kalan Suriyelilerin dönüşleri organize edilecek, ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin dönüşleri için çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların güvenli ve gönüllü geri dönüşleri konusunda ilerleme kaydedildiği ve sürdürüldüğü görülmektedir.

Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerde istikrarın sağlanması için alınan tedbirlerle ilgili olarak Türkiye, coğrafyanın kuzeyindeki güvenli bölgelerde istikrarı sağlamak amacıyla çeşitli askeri ve diplomatik adımlar atmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve vatan topraklarının sınır ötesinden itibaren emniyete alınması prensibi çerçevesinde, uluslararası hukuk ve meşru müdafaa kapsamında operasyon yapmanın Türkiye'nin en doğal hakkı olduğu her platformda dile getirilmiştir."

Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor

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Son Dakika Politika Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • mustafa kemal ünal:
    geçin bu ayakları gitmemeleri işinize geliyor değil mi 29 5 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ:
    Yahu bir kere doğruyu söyleyin. Bunlar gitmez. Ümit òzdag ve onun gibiler onların kökünü kaziyacak 26 5 Yanıtla
  • özcan özdemir:
    bakan guler hatirlatiriz daha gecen hafta basladi aylik 11 bin kisi diyor milleti algi yapiyor daha bismillah yeni bakan guler 25 3 Yanıtla
  • Engin Engo:
    hani dönmüştü çoğu =)=) 9 1 Yanıtla
  • YALARUN:
    Neyin planı bu. Altı üstü ülkelerine dönecekler. Vize / pasaport işlemleri yapılacak sanki. 8 1 Yanıtla
  • hüseyin güner:
    kimse kimseyi kandırmasın hükümet bunların gitmesini istemiyor hem Avrupa'dan para geliyor hem de 14 yaşındaki çocuk seçimlerde oy kullanacak bizden umudunu kesenler kendilerine itaat edecek oy verecek bir kitle yeni bir halk kurmaya çalışıyorlar 7 0 Yanıtla
  • Tarık:
    bu güne kadar tanıdığım en iyi arkadaşım Muhammed Suriye'ye döndü hüznüm tarifsiz 11 yıl beraber birlikte çalıştık örnek alınacak bir insan. 3 3 Yanıtla
  • İlhami Koçsedir:
    sağlık güvenceleri ve maaşlarını kesin hemen giderler..... 4 0 Yanıtla
  • İlhami Koçsedir:
    Ayda 11 000, yılda 132 000 çok komik 3 0 Yanıtla
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