Bakan Gürlek\'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın

26.02.2026 18:06  Güncelleme: 18:15
Adalet Bakanı Akın Gürlek, dava sürelerinin uzun sürmesine tepki gösterdi. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Gürlek, "Hakim kusura bakmasın, 8 yıldan beri sen boşanma davasını niye bitiremiyorsun? Makul bir gerekçe sunamıyorsa, sonuçlarına katlanacak." dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dava sürelerinin uzun sürmesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. NTV canlı yayınında konuşan Bakan Gürlek, makul bir gerekçe sunamayan hakimin sonuçlara katlanacağını söyledi.

"HAKİM, MAKUL BİR GEREKÇE SUNAMIYORSA SONUÇLARINA KATLANACAK"

Gürlek, şu ifadeleri kullandı: "Hakim kusura bakmasın, 8 yıldan beri sen boşanma davasını niye bitiremiyorsun? Makul bir gerekçe sunamıyorsa, sonuçlarına katlanacak. Kira tespit davası neden 4 yıl sürsün, tahliye davası neden 5 yıl sürsün?"

"YARGIDAKİ EN TEMEL ELEŞTİRİ YARGILAMALARIN UZAMASI"

Gürlek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Yargının sorunlarını biliyordum. Bir an önce artık alıştırma aşamasından icraat aşamasına geçmek istiyorum. Yargıdaki en temel eleştiri yargılamalar uzuyor. Vatandaş artık icraat istiyor. Geciken davalardan mağdur vatandaşlarımızın sorunlarının hemen devreye girmesini istiyorum.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye'ye çok önem veriyoruz. İnsanlar artık terör sorunundan kurtulmak istiyor. Türkiye artık güvenli alan. Şu anda çok güzel gidiyor bu sürecin meyvelerini toplama aşamasına geldik. Bundan sonra Meclis yasal adımlar atacak. Önce örgütün silah bıraktığını tespit edilmesi lazım.

Meclis artık bu rapor çerçevesinde bir takdir hakkı kullanacak yasal düzenleme yapılacak. Biz Adalet Bakanlığı olarak teknik ekipten arkadaşlar oluşturduk Meclis'e entegre ettik. Arkadaşlarımız her zaman Meclis'te bu kanun yapım sürecinde Sayın milletvekillerimize yardımcı olacak. Genel af çağrısıyla ilgili böyle bir şey olmaz, şahsa ilişkin düzenlemeler de olmaz. Cezasızlık algısı oluşturabilecek düzenlemeler de olmaz. İnfaz kanununda, terörle mücadele kanununda düzenlemeler yapılabilir ya da Meclis yeni bir yasa çıkartabilir geçici bir madde koyabilir. Raporda umut hakkı diye bir ibare yok. Terörde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının hükümleri aynen ölene kadar uygulanıyor. Burada Meclisimizin takdiri bir düzenleme yapar mı yapmaz mı bilmiyorum."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 1234 1234:
    sayin bakan o kadar gariban telefon dolandirici kurbaniki lütfen bunlara ağir ceza verilmeli dikkatinize arz ederim 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
