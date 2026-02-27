Bakan Gürlek\'ten 81 il başsavcılıklarına talimat

Bakan Gürlek, dün bir televizyon kanalındaki canlı yayınında "Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" demiş, 81 il başsavcılığına özel yazı gönderildiğini açıklamıştı. O yazının detayları netleşti.
Cumhurbaşkanlığı'nın 31 Ekim 2025 tarihli "Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı" kapsamında gönderilen talimatta;
Bu kapsamda her ağır ceza merkezinde, bilişim suçları savcılarının katılımıyla Emniyet ve Jandarma birimleriyle birlikte en geç 6 ayda bir "Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı" yapılması talimatı verildi. İlk toplantının ise bir ay içinde gerçekleştirilmesi istendi.
Toplantılarda özellikle;
Toplantı sonuçlarının raporlanarak Bakanlığa gönderilmesi de zorunlu tutuldu.
Adalet Bakanlığı kaynakları yurt dışı merkezli bahis siteleri, kiralanan hesaplar, panel sistemleri ve kara para ağı üzerinden yürütülen yasa dışı bahis çarkına karşı kapsamlı bir mücadele başlatıldığını belirtiyor.
Cumhurbaşkanlığı'nın Genelgesi çerçevesinde Bakan Gürlek'in talimatıyla talimatlandırılan bu koordinasyon hamlesi, yalnızca site kapatmaya değil, suç gelirlerinin kaynağına inmeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.
Ankara kulislerinde bu adım, yasa dışı bahse karşı "Türkiye genelinde eş zamanlı ve kurumsal seferberlik" olarak yorumlandı.
