Bakan Işıkhan'dan borcunu ödemeyen belediyelere 'Haciz' uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Işıkhan'dan borcunu ödemeyen belediyelere 'Haciz' uyarısı

Bakan Işıkhan\'dan borcunu ödemeyen belediyelere \'Haciz\' uyarısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan belediyelere ait borçlarla ilgili, "Belediyelerin 96 milyar liralık borcu 150 milyar liraya yükseldi ve bu sürdürülemez hale gelmiştir. Hiçbir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemlerini başlatacağız" dedi.

13.11.2024 22:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart yerel seçimlerinin ardından gündeme gelen belediyelere ait borçlarla ilgili tartışma yeniden alevlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, borçlarını ödemeyen belediyelere haciz işlemlerinin başlayacağını duyurdu.

"BORÇLARINI EN ÇOK ÖDEMEYEN BELEDİYELER CHP'Lİ"

Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Belediyelerin 96 milyar liralık borcu 150 milyar liraya yükseldi ve bu sürdürülemez hale gelmiştir. Bütün belediyelere sesleniyoruz; borçlarınızı ödeyin. Hiçbir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemlerini başlatacağız. Borçlarını en çok ödemeyen belediyeler CHP'li belediyeler. Ankara Büyükşehir Belediyesinin SGK'ya 8,5 milyar lira borcu var, Melih Bey'den aldığında borç 209 milyondu." dedi.

Bakan Işıkhan: Belediyelerin 96 milyar liralık borcu 150 milyar liraya yükseldi, haciz işlemi başlatacağız

ASGARİ ÜCRET TARTIŞMASI

Öte yandan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekilleri tarafından asgari ücret pankartları açılması üzerine tartışma yaşandı.

Bakanlığın 2025 yılı bütçesinin yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün Sayıştay raporu görüşülmeye başlandı. Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sunumunun ardından komisyon üyesi milletvekillerinin konuşmaları ile devam etti.

Konuşmalar esnasında komisyonda bulunan muhalefet milletvekilleri tarafından 'Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında yokuz' yazılı pankartlar açılması üzerine tartışma çıktı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa, "17 bin liraya geçinebilir misiniz? 30 bin lira yoksa biz de yokuz" dedi.

Vedat Işıkhan, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Işıkhan'dan borcunu ödemeyen belediyelere 'Haciz' uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Talat Yelbuz:
    KIRGIZİSTAN IN 2 MILYARINI SİL, KENDI BELEDIYENE HACİZ TEHDİDİ TARIH SIZIDE YAZACAK 21 16 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Herkes Borcunu Ödesin Sanatçılara Vereceğinize Bakanım Doğru Söylüyor.. 2025 de Emekliye Para Lazım 24 10 Yanıtla
  • Can Umut:
    İşleri güçleri Chp yi karalamaca hadi ordan memleketin cıvkını çıkarttınız 16 17 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Geç bile kaldınız hemen bağlayın işlemi Gariban esnaf ödüyor bunlarda ödesin. Neyi bekliyorsunuz 16 8 Yanıtla
  • ci Ayen:
    Kukla 12 8 Yanıtla
  • Osman Karaduman:
    bakan alacağına gelince şahin emekliye işçiye gelince karınca gibi bunlar da biraz ar biraz yüz varsa istifa eder giderler 13 6 Yanıtla
  • SnOW gRaiN:
    kendi belediyelerinizden 1 tanesine haciz gonderin gorelim tarafsizliginizi ulkede adalet birakmadiniz 11 7 Yanıtla
  • Erbil Doğru:
    Geç kalınmış bir uygulama .zararın neresinden dönersen kardır..!? 9 4 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Herkes Haddini Bilecek.. Bakanım Zam Yapacak Emekli Büyüklerimize Ve Asgari Ücret e. Para Lazım 4 7 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Siz Gerçekten iyi değilsiniz 6 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:42 Seçil Erzan’dan duruşma öncesi mahkeme başkanına mektup: Arda Turan’ı suçladı, tahliyesini istedi Seçil Erzan'dan duruşma öncesi mahkeme başkanına mektup: Arda Turan'ı suçladı, tahliyesini istedi
20:58 Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser skandalına ilişkin inceleme başlatıldı Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser skandalına ilişkin inceleme başlatıldı
18:13 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
10:21 Prenses Diana’nın şoföründen yıllar sonra çok konuşulacak itiraf Prenses Diana'nın şoföründen yıllar sonra çok konuşulacak itiraf
10:01 Tarihi anlaşma ocak ayında: Galatasaray, Osimhen için her şeyi yapıyor Tarihi anlaşma ocak ayında: Galatasaray, Osimhen için her şeyi yapıyor
09:53 Narin Güran’ın katil zanlısı Salim Güran’a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi
09:43 İşte memur ve emekli zamları için en güçlü senaryolar İşte memur ve emekli zamları için en güçlü senaryolar
09:38 Altın fiyatları yeniden yükselme çabasında Altın fiyatları yeniden yükselme çabasında
09:37 Esenyurt’ta park kavgasında komşusunun boynuna tornavida sapladı Esenyurt'ta park kavgasında komşusunun boynuna tornavida sapladı
09:23 İki ünlü markanın balları sahte çıktı İki ünlü markanın balları sahte çıktı
09:20 Filistin’e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor Filistin'e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 23:16:06. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Işıkhan'dan borcunu ödemeyen belediyelere 'Haciz' uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.