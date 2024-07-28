Bakan Işıkhan canlı yayında açıkladı: 1402 belediyenin 1307'sinin borcu bulunmakta - Son Dakika
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Politika

Bakan Işıkhan canlı yayında açıkladı: 1402 belediyenin 1307'sinin borcu bulunmakta

Bakan Işıkhan canlı yayında açıkladı: 1402 belediyenin 1307\'sinin borcu bulunmakta

SGK'ya borçlu CHP'li belediyelerle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan canlı yayında yeni açıklamalar geldi. Bakan Işıkhan, "1402 belediyenin 1307'sinin borcu bulunmakta." diyerek belediye borçlarının nasıl tahsil edileceğini açıkladı. Işıkhan, "İlk 3 ay için yüzde 3 oranında gecikme cezası uygulanır. Borçlar ödenmezse belediye icraya verilir." ifadelerini kullandı.

28.07.2024 21:51
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) toplam prim borcunun 96 milyar lirayı bulduğunu belirterek borç bildirimleri gönderildiğini açıklamıştı. Bakan Işıkhan katıldığı bir televizyon canlı yayınında, belediye borçlarının nasıl tahsil edileceğini açıklayarak, "İlk 3 ay için yüzde 3 oranında gecikme cezası uygulanır. Borçlar ödenmezse belediye icraya verilir." dedi.

Erdoğan, CHP'li belediyelere rest çekerek "Belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır" demişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise belediyelerin SGK'ya olan toplam prim borcunun 96 milyar lirayı bulduğunu belirtmişti. Belediyelerin borçlarını ödeyememesi durumunda haciz yoluna gidileceği öğrenilirken isteyen belediyelerin borcunu arazi ile kapatabileceği ifade edilmişti.

"BELEDİYELERİMİZE GEREKLİ UYARILARDA BULUNDUK"

Bakan Işıkhan, Ahaber'de katıldığı canlı yayında, "Bakanlığım dönemi haricinde de daha önceden de belediyelerimize gerekli uyarılarda bulunduk. 'Gelin borcunuz var ve borcunuz yükselmeden bu ödemeyi yapın' telkininde bulunuyorlar ve iş birliği sağlıyorlar. Ancak bu rakam 96 milyar liraya ulaştı ve bu bizim için sürdürülemez bir hale geldiği içinde çok önemli." ifadelerini kullandı.

"NE KADAR ÇOK SİGORTA PRİMİZ TOPLAYABİLİRSEK O DERECE İYİ BİR HİZMET SUNABİLİRİZ"

Işıkhan, "Sigorta primleri giderlerimiz arasında en önemli giderlerimiz arasında yer alıyor." diyerek, "Emekli aylıklarımızı öderken ve sağlık harcamaları yaparken de sigorta primleri bizim için çok önemli bir yere sahip. Dolayısıyla ne kadar çok sigorta primi toplayabilirsek emeklilerimize de vatandaşlarımıza da o derece iyi bir hizmet sunumunu gerçekleştirmiş olabilir." şeklinde konuştu.

"1402 BELEDİYEDEN 1307'SİNİN BORCU VAR"

Bakan Işıkhan, SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediyenin yıllara göre borç grafiğini de paylaştı. Tabloda CHP'li İBB'nin SGK prim borçlarının 5 yılda 46 kat artış gösterdiği görüldü. Işıkhan, konuyla ilgili, "1402 belediyenin 1307'sinin borcu bulunmakta." dedi.

İBB'NİN BORCU NE KADAR?

Belediyelerin toplam borcunun 96 milyar TL olduğunu ifade eden Bakan Işıkhan, "İBB'nin toplam borcu 3.3 milyar TL. 5 yılda 46 kat artmış. Belediyeler borcunu ödemezse icraya başvurulacak. Borçlara karşılık hiçbir belediyeden cami arsası alınmadı." dedi.

Öte yandan Bakan Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında "İşte en borçlu 5 belediye" ifadeleriyle, "Ankara Büyükşehir Belediyesi 5,7 milyar lira, İzmir Büyükşehir Belediyesi 5,3 milyar lira, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3,3 milyar lira, Adana Büyükşehir Belediyesi 3 milyar lira ve Şişli Belediyesi 1,8 milyar lira." demişti.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Vedat Işıkhan, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Işıkhan canlı yayında açıkladı: 1402 belediyenin 1307'sinin borcu bulunmakta - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Işıkhan canlı yayında açıkladı: 1402 belediyenin 1307'sinin borcu bulunmakta - Son Dakika
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