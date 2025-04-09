Bakan Işıkhan: Kamu toplu iş sözleşmeleri için değerlendirme süreci devam ediyor - Son Dakika
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Politika

Bakan Işıkhan: Kamu toplu iş sözleşmeleri için değerlendirme süreci devam ediyor

Bakan Işıkhan: Kamu toplu iş sözleşmeleri için değerlendirme süreci devam ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin, "TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten teklifler geldi. Şu an değerlendirme sürecindeyiz. İnşallah bir araya gelip ortak bir noktada buluşacağız" dedi.

09.04.2025 13:00
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Çok sayıda kurumda görev yapan yaklaşık 600 bin işçiyi doğrudan ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Sendikalardan tekliflerin sunulduğunu belirten Işıkhan görüşmelerin çok uzamasını beklemediklerini söyledi.

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Görüşmeler çerçevesinde işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ konfederasyonları ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunarak görüşmeleri başlatmıştı. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, teklifte günlük en düşük ücretin bin 800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere yılın ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönem için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payı konulması talebinde bulunmuştu. Görüşmelerde işveren tarafını temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ise talebe yönelik maliyet analizini sürdürüyor. Maliyet analizinin tamamlanmasının ardından TÜHİS'in ilerleyen günlerde ilk teklifini işçi kesimine sunması bekleniyor.

"BİR ARAYA GELİP ORTAK BİR NOKTADA BULUŞACAĞIZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çalışmalarımıza başladık. Türkiye'nin iki önemli iki sendikası TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten teklifler geldi. Şu an değerlendirme sürecindeyiz. İnşallah bir araya gelip ortak bir noktada buluşacağız. Çok uzamayacaktır diye düşünüyorum" dedi.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, Ekonomi Türkiye, Vedat Işıkhan, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Yaşam, Kamu, Zam, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Işıkhan: Kamu toplu iş sözleşmeleri için değerlendirme süreci devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Rook:
    memurların sözleşmesi hiç uzamadan imzalanıyor,hemde bu hükümete hiç destek vermeyen memurların,ama bu hükümete herzaman destek veren işçiler sürekli eziliyor,hükümete destek veren işçilere hiçbirşey yok ama hükümeti yerden yere vuran memurlara seyyanen zam var,Reis bunları gör duy artık ve şu kamu işçilerini,seni seven destekleyen kamu işçilerini ezdirme artık. 4 1 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    ne sözleşmeymiş 2 yıldır bu 600 kişiye zam yapılmadı ver mehteri 0 0 Yanıtla
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