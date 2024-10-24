Bakan Kacır: Teröristler heveslenmesin, onların sırtını sıvazlayanlar ümitlenmesin - Son Dakika
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Politika

Bakan Kacır: Teröristler heveslenmesin, onların sırtını sıvazlayanlar ümitlenmesin

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ziyaret ettiği SAHA EXPO'da Türk Havacılık Uzay Sanayii standında açıklamalarda bulundu. Kacır, teröre izin vermeyeceklerini ve teröristlerin heveslenmemesi gerektiğini belirterek ''Teröristler veveslenmesin, onların sırtını sıvazlayanlar ümitlenmesin'' ifadelerini kullandı. TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını lanetleyen Kacır, milli savunma sanayisini zirveye çıkaracaklarını vurguladı.

24.10.2024 13:56  Güncelleme: 14:07
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, SAHA EXPO'da Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) standını ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır "Terörün hortlamasına izin vermeyeceğiz. Teröristler heveslenmesin, onların sırtını sıvazlayanlar ümitlenmesin" ifadelerini kullandı.

"ANADOLU'NUN KUZULARINI ÇAKALLARA KAPTIRMAYACAĞIZ

Bakan Kacır, şöyle konuştu "Savunma sanayinde iftihar kaynağımız olan öncü kurumlarımızdan TUSAŞ'a yapılan menfur terör saldırısını lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz Milletimizin başı sağ olsun. Bu alçak terör saldırısı tam bağımsızlık yolundaki yürüyüşümüzü hedef aldı. Hain teröristler ve arkasındakiler asla hedeflerine ulaşamayacaklar. Bizi durduramayacak azmimizi kıramayacaklar. Bizler aziz Türk milletinin istiklali için, istikbali için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin emaneti olan vatanımız için, milletimizin birliği ve beraberliği için durmaksızın ter dökeceğiz. Gök vatanda, mavi vatanda, uzay vatanda, milli savunma sanayimizi hep birlikte zirveye çıkaracağız. Tüm kurumlarımızla savunma sanayine emek veren üç bin 500 firmamızda 90 bin yol arkadaşımızla milli teknoloji hamlesi yolculuğunda omuz omuza sırt sırta çalışacağız, bu yoldan asla dönmeyeceğiz. Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz. Milletimizin göz bebeği, savunma sanayi projelerimizi daha hızlı gerçekleştirecek, milletimizin umudu olmayı sürdüreceğiz. Caydırıcılık kabiliyetimizi en ileri seviyeye çıkaracak hiçbir şer odağının Türkiye'nin kılına bile zarar vermesine izin vermeyeceğiz. Mehmetçiğimizin, milli savunma sanayimizin desteğiyle topraklarımızdan kazıyıp attığı terörün hortlamasına izin vermeyeceğiz. Teröristler heveslenmesin, onların sırtını sıvazlayanlar hiç ümitlenmesin. Biz bundan sonra bu toprakların çocuklarını Dicle'nin kuzularını, Anadolu'nun kuzularını çakallara kaptırmayacağız. Türkiye yüzyılında tam bağımsızlık idealimizden asla vazgeçmeyeceğiz"

Bakan Kacır: Teröristler heveslenmesin, onların sırtını sıvazlayanlar ümitlenmesin

Mehmet Fatih Kacır, Havacılık, Teknoloji, Güvenlik, Politika, Terör, TUSAŞ, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kacır: Teröristler heveslenmesin, onların sırtını sıvazlayanlar ümitlenmesin - Son Dakika

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