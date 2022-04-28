Bakan Karaismailoğlu Amasya'da konuştu: "Yeni Türkiye'nin geleceğini planlıyoruz" - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu Amasya'da konuştu: "Yeni Türkiye'nin geleceğini planlıyoruz"

28.04.2022 16:02
Bakan Karaismailoğlu Amasya'da konuştu: "Yeni Türkiye'nin geleceğini planlıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Üretimde, istihdamda, ihracatta, büyümede yerli ve milli çözümlerle, Yeni Türkiye'nin geleceğini planlıyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Üretimde, istihdamda, ihracatta, büyümede yerli ve milli çözümlerle, Yeni Türkiye'nin geleceğini planlıyoruz. Ulaştırma ve altyapı yatırımlarımızla Türkiye'yi, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükseltmek için çalışıyoruz" dedi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaptığı açıklamada Türkiye'nin uzun bir süredir ekonomik bağımsızlığına kavuşabilmek adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok önemli mücadeleler verdiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "2003'ten 2021 yılı sonuna kadar karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu ve haberleşmeye yaptığımız yatırımlar 172 milyar dolara ulaştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki hükümetlerimiz döneminde ülkemizin bölünmüş karayolu uzunluğunu 4,5 kat artırarak 28 bin 650 kilometreye çıkardık" diye konuştu.

"Tünellerimizin toplam uzunluğunu 13 kat artırdık. 651 kilometreye çıkardık"

Yalçın kayaları, derin vadileri tünel ve viyadüklerle aştıklarına değinen Adil Karaismailoğlu, "Tünellerimizin toplam uzunluğu yalnızca 50 kilometreydi. Bunu 13 kat artırdık. 651 kilometreye çıkardık. Milletimizin yarım asırlık hayali Yüksek Hızlı Tren hatlarını inşa ettik. Havalimanlarımızı 26'dan 57'ye yükselttik. Sıradaki hedefimiz 61 havalimanına ulaşmak. 2021 yılında 26 milyon 500 bin yolcusuyla İstanbul Havalimanı'mız dünya ikincisi oldu. Müjdeyi verdik. Ülkemizin 2., dünyanın 5. deniz dolgusu yaparak inşa ettiğimiz Rize- Artvin havalimanını 14 Mayıs'ta açacağız. Türksat5A ve Türksat5B haberleşme uydusunu başarı ile uzaya gönderdik. Aynı yıl 2 uydu birden gönderen nadir ülkelerden olduk. Yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat6A'yı Cumhuriyet'imizin 100. yılında uzaya göndereceğiz. Mobil abone sayımız da 28 milyondan, 87 milyona yükseldi" şeklinde konuştu.

"Amasya'mız ulaşım ve haberleşme yatırımlarımızdan hak ettiği payı almıştır."

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ile Hasan Çilez ve beraberindekilerle inceleme yaptığı Merzifon Meray farklı seviyeli kavşağının karayolu ulaşımına nefes aldıracağını anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti; "Amasya'mız ulaşım ve haberleşme yatırımlarımızdan hak ettiği payı almıştır. Bundan sonra da almaya devam edecek. Tüm şehirlerimizde devlet titizliği ile, ortak akılla, yarınları, gençlerimizi düşünerek 5 sektörde gerekli yatırımlarımızı planlıyoruz. Hükümetlerimiz döneminde Amasya'nın ulaşım ve iletişim yatırımları için 9 milyar 346 milyon liranın üzerinde harcama gerçekleştirdik. Amasya'nın bölünmüş yol uzunluğunu 29 kilometreden alıp 9 kat artırarak 272 kilometreye çıkardık. İl genelindeki tüm karayolu ağı içindeki bölünmüş yol oranı yüzde 58'dir. Yine ayrıca son yirmi yılda Amasya'daki bitümlü sıcak kaplamalı yol uzunluğunu 28 kilometreden alıp 10 kattan fazla artırarak 300 kilometreye yaklaştırdık. Amasya'da, tıpkı Ferhat gibi dağları deldik. İl genelinde 1'i tek tüp ve 5'i de çift tüp olmak üzere yaptığımız 6 tünelin toplam uzunluğu 7 bin 666 metreye ulaştı. Şehzadeler şehrimiz Amasya'da tamamlayıp hizmete açtığımız 94 köprünün toplam uzunluğu 7 bin 466 metreyi buldu." - AMASYA

Bakan Karaismailoğlu Amasya'da konuştu: Yeni Türkiye'nin geleceğini planlıyoruz
Bakan Karaismailoğlu Amasya'da konuştu: Yeni Türkiye'nin geleceğini planlıyoruz
Bakan Karaismailoğlu Amasya'da konuştu: Yeni Türkiye'nin geleceğini planlıyoruz
Bakan Karaismailoğlu Amasya'da konuştu: Yeni Türkiye'nin geleceğini planlıyoruz

YORUMLAR
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Adil Karaismailoğlu, Türkiye, Amasya, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Karaismailoğlu Amasya'da konuştu: 'Yeni Türkiye'nin geleceğini planlıyoruz' - Son Dakika


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