Üye Girişi
Bakan Karaismailoğlu: "Cumartesi günü Çanakkale Boğazı'na adeta bir mühür vurulmuş olacak" - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "Cumartesi günü Çanakkale Boğazı'na adeta bir mühür vurulmuş olacak"

19.02.2022 16:52

Bakan Karaismailoğlu: "Cumartesi günü Çanakkale Boğazı'na adeta bir mühür vurulmuş olacak" Bakan Karaismailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde Asya ile Avrupa'nın tam ortasında İHA'ya özel açıklamalarda bulundu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tam...

Bakan Karaismailoğlu: "Cumartesi günü Çanakkale Boğazı'na adeta bir mühür vurulmuş olacak"

Bakan Karaismailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde Asya ile Avrupa'nın tam ortasında İHA'ya özel açıklamalarda bulundu

ÇANAKKALE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tam orta noktasında İHA'ya özel açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden yaya olarak Asya'dan Avrupa'ya yürüdü. Bakan Karaismailoğlu, köprünün tam orta noktasın yaptığı açıklama ile projenin yüzyıllar boyu Türkiye'ye hizmet edeceğini duyurdu.

Bakan Karaismailoğlu açıklamasının devamında; "Bir adım atarsak Avrupa'ya geçeceğiz, bir adım atarsak Asya'ya geçeceğiz. Dünyanın en büyük teknolojik işlerinden bir tanesini, Türkiye Cumhuriyeti'ne kazandıran bir ekibin içerisinde olduğumuz için gurur duyuyoruz. Tabii bu bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin bir projesi. Bu proje yüzyıllar boyu Türkiye'ye hizmet edecek. Burası çok önemli bir aks burası. Daha önce biliyorsunuz burada feribotun dışında ulaşım ve seyahat imkanı yoktu. Artık saatler süren yolculuk sadece 6 dakikaya düşecek. Cumartesi günü adeta Çanakkale Boğazı'na bir mühür vurulmuş olacak. Gurur veren işler. Bunun tabii ki bölgesine çok büyük katkıları olacak; üretimde, istihdamda, ticarette ve turizm konularında. Bunların hepsi güçlü bir altyapı üzerinde oluyor. Boğaz köprüsü Avrupa'ya açılan bir kapı olacak. Özellikle ülkemizin Batı kesimleri, Ege ve Marmara bölgesinin Avrupa'ya açılan kapısı olacak ve önemli bir ulaşım koridoru olacak" açıklamalarına yer verdi.

Bakan Karaismailoğlu: Cumartesi günü Çanakkale Boğazı'na adeta bir mühür vurulmuş olacak
Bakan Karaismailoğlu: Cumartesi günü Çanakkale Boğazı'na adeta bir mühür vurulmuş olacak
Bakan Karaismailoğlu: Cumartesi günü Çanakkale Boğazı'na adeta bir mühür vurulmuş olacak
Bakan Karaismailoğlu: Cumartesi günü Çanakkale Boğazı'na adeta bir mühür vurulmuş olacak
Bakan Karaismailoğlu: Cumartesi günü Çanakkale Boğazı'na adeta bir mühür vurulmuş olacak
Bakan Karaismailoğlu: Cumartesi günü Çanakkale Boğazı'na adeta bir mühür vurulmuş olacak

YORUMLAR
500
Bakan Karaismailoğlu: 'Cumartesi günü Çanakkale Boğazı'na adeta bir mühür vurulmuş olacak' Bakan Karaismailoğlu: "Cumartesi günü Çanakkale Boğazı'na adeta bir mühür vurulmuş olacak" 1915 Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek geçen Bakan Karaismailoğlu açıklamalarda bulundu: (2) 1915 Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek geçen Bakan Karaismailoğlu açıklamalarda bulundu: (2) Bakan Karaismailoğlu: '1915 Çanakkale Köprüsü ata mirasına sahip çıkmayı beceremeyenlere 'yeni Türkiye'nin bir mesajıdır' Bakan Karaismailoğlu: "1915 Çanakkale Köprüsü ata mirasına sahip çıkmayı beceremeyenlere 'yeni Türkiye'nin bir mesajıdır"

Adil Karaismailoğlu, Çanakkale Boğazı, Cumartesi, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Karaismailoğlu: 'Cumartesi günü Çanakkale Boğazı'na adeta bir mühür vurulmuş olacak' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:04 Filistin uyruklu sanığa cinsel saldırı suçundan 7 yıl hapis
17:01 Yalçın Ayhan'ın sözleri taraftarı küplere bindirdi: Sarı kırmızılı ekibin küme düşüyor olması beni derinden yaralıyor
16:58 257 çalışanını işten çıkardı! Boykot sesleri yükseldi! Sosyal medya ayağa kalktı
12:07 Zincirleme istismara 168 yıl hapis istemi! 8 öğrencisini istismar etmiş, "ben yapmadım" demişti!
14:23 Prof. Dr. Cenk Yaltırak'tan korkutan deprem uyarısı: Aklı olan Marmara'yı, evini bıraksın kaçsın
16:23 Düğüne katılacak davetlilere "Göğüs dekolteli elbise giymeyin" diyen gelinin kural listesi tartışma yarattı
16:19 Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden kendisini arayan Bakan Karaismalioğlu'na sosyal medyadan yanıt: Gençlerimizin heyecanını paylaştık
16:14 Rize'de 3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Ormanda silahlı vurulmuş halde ölü bulundu
16:12 7 yavrunun öldürülen annelerinin başucundaki umutsuz bekleyişi!
16:10 Ses Kocaeli gazetesinin sahibi Güngör Arslan'a silahlı saldırı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 17:12:48. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu: "Cumartesi günü Çanakkale Boğazı'na adeta bir mühür vurulmuş olacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement