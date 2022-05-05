Bakan Karaismailoğlu:  Diyarbakır-Batman tren yolcuğu daha konforlu hale geliyor - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu:  Diyarbakır-Batman tren yolcuğu daha konforlu hale geliyor

05.05.2022 13:11
Bakan Karaismailoğlu:  Diyarbakır-Batman tren yolcuğu daha konforlu hale geliyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır ile Batman arasında hizmet veren bölgesel tren setlerinin yenilendiğini belirterek, yarından itibaren yolcuların daha konforlu seyahat edebileceğini açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır ile Batman arasında hizmet veren bölgesel tren setlerinin yenilendiğini belirterek, yarından itibaren yolcuların daha konforlu seyahat edebileceğini açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından işletilen Diyarbakır-Batman bölgesel treninin, 4 adet kompartıman vagon, 240 koltuk kapasitesi ve günlük karşılıklı 4 sefer ile bölge halkına hizmet verdiğini ifade etti. Karaismailoğlu, "Bölgesel trenlerimizdeki konforun daha fazla artırılması amacıyla 4 vagonlu 262 kapasiteye sahip Dizel Tren Seti (DMU) yarın hizmete sunulacak. Daha önce kullanılan vagonlara oranla daha konforlu olan DMU setler, engelli vatandaşlarımız içinde kolayca erişilebilir şekilde tasarlandı. Engelliler için 2 adet tekerlekli sandalye bölümü, engelli tuvalet, klima, ergonomik koltuklar yolculuğu daha keyifli hale getirecek. Diyarbakır–Batman Bölgesel Treni, Batman'dan 05.30 ve 15.00'te Diyarbakır'dan ise 09.00 ve 17.30'da hareket edecek" dedi.  92 kilometrelik mesafede hizmet veren Diyarbakır-Batman Bölgesel Treni'ni eğitim, iş gezisi veya tatil amaçlı yolculuk yapanların tercih ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, trenin 2019 yılında 225 bin, 2020 yılında 45 bin, 2021 yılında 79 bin, 2022 yılının ilk çeyreğinde ise 44 bin yolcuya ev sahipliği yaptığını belirtti.


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Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır, Batman, Tren, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Karaismailoğlu:  Diyarbakır-Batman tren yolcuğu daha konforlu hale geliyor - Son Dakika


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