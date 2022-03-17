Bakan Karaismailoğlu gün doğumunda 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Karaismailoğlu gün doğumunda 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yürüdü

17.03.2022 08:54

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gün doğumunda 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden yürüyerek Avrupa'dan Asya'ya geçti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gün doğumunda 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden yürüyerek Avrupa'dan Asya'ya geçti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle açılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü için son hazırlıklar tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, beraberindekiler ve basın mensupları, Gelibolu'daki Sütlüce şantiyesinden 4 bin 608 metre yürüyerek Lapseki'deki Şekerkaya şantiyesine geldi. Burada gün doğumunu izleyen Bakan Karaismailoğlu, beraberindekilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Köprünün tam ortasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Arkadaşlar bugün 17 Mart, yarın 18 Mart. Muhteşem bir gün. Çanakkale Zaferi'mizin 107'nci yıldönümü, sabırsızlıkla bekliyoruz. Hakikaten Türkiye tarihine, dünya tarihine geçecek yarın çok önemli bir açılış var. 1915 Çanakkale Köprüsü, çok heyecanlıyız. Hazırlık aşaması 10 yıl süren ve 4 yıl gibi çok kısa bir sürede bitiren dünyanın en geniş açıklıklı ve en yüksek çelik ayaklara sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nü yarın saat 16.00 itibarıyla hizmete açacağız. Bu açılış Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle olacak. Bu köprü muhteşem bir köprü, bir abide gibi adeta Çanakkale'de yükseldi. 18 Mart'ta açılması ve şehit kanlarıyla sulanmış Çanakkale'de böyle bir eserin ortaya çıkmış olması ve yüzyıllar boyu bu ülkeye hizmet edecek bu kıymetli eserin açılışı ve buraya katkıda bulunan bütün arkadaşlarımla bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gurur duyacağı bir projeyi yarın hizmete açıyoruz. Köprümüz sembollerin köprüsü. 18 Mart 3'üncü ayın 18'i, 318 metrelik çelik ayak yüksekliği, 2023 metre iki çelik ayak arası açıklığıyla Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ithafen ve Seyit Onbaşı'nın 16 metrelik simge top mermileriyle birlikte 334 metreye kadar çıkacak çok önemli bir eseri, içinde binlerce matematik formülünü barındıran teknolojik ve mühendislik açısından aslında bir deha ürünü. Böyle kıymetli bir eseri Türkiye Cumhuriyeti'ne ve dünyaya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. O yüzden çok sabırsızlanıyoruz. Şu anda köprünün tam ortasındayız ve gün doğumunu köprünün ortasında karşıladık. Bu köprü açıldıktan sonra köprüyle birlikte 100 kilometrelik Malkara- Çanakkale Otoyolu hem Çanakkale'ye, hem Marmara Bölgesi'ne, hem Ege Bölgesi'ne ve özellikle ülkemizin Batı kesimlerinde çok büyük değişimlere neden olacak. Bölgedeki istihdam, üretim, sanayi, teknoloji, turizmde, tarımda muhteşem gelişmeler olacak. Burası Avrupa'nın çıkış yolu, bir lojistik koridoru olarak yüzyıllar boyu bu ülkeye hizmet edecek. Bütün vatandaşlarımızı yarın gelebilecekleri Çanakkale'ye, gelemeyecekleri televizyonların başında bu muhteşem eserin açılışına bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE

Bakan Karaismailoğlu gün doğumunda 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yürüdü
Bakan Karaismailoğlu gün doğumunda 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yürüdü
Bakan Karaismailoğlu gün doğumunda 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yürüdü
Bakan Karaismailoğlu gün doğumunda 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yürüdü
Bakan Karaismailoğlu gün doğumunda 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yürüdü
Bakan Karaismailoğlu gün doğumunda 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yürüdü
Bakan Karaismailoğlu gün doğumunda 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yürüdü
Bakan Karaismailoğlu gün doğumunda 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yürüdü
Bakan Karaismailoğlu gün doğumunda 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yürüdü
Bakan Karaismailoğlu gün doğumunda 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yürüdü

YORUMLAR
500
Bakan Karaismailoğlu, gün doğumunu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde karşıladı Bakan Karaismailoğlu, gün doğumunu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde karşıladı ÇANAKKALE - Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki açılış hazırlıklarını inceledi ÇANAKKALE - Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki açılış hazırlıklarını inceledi

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Karaismailoğlu gün doğumunda 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yürüdü - Son Dakika


Son Dakika
09:12 Barış görüşmeleri savaşı hafifletmedi! Ukrayna, Rus askerlerini taşıyan kamyona bazuka ile saldırı düzenledi
21:24 Melitopol Belediye Başkanı Fedorov, 9 Rus askerine karşılık serbest bırakıldı
09:08 Kuruluş Osman'da dün akşam neler yaşandı? Selçuklu Sultanı, Kayı Obasına geldi
09:05 Son Nefesime Kadar son bölümde neler oldu? Mihri, Melisa'ya verdiği sözü yerine getirmiştir
09:00 Oğlum dizisi dün akşam ekranlara geldi! Yeni bölümde Efe serbest bırakıldı
09:00 Sadakatsiz 'de dün neler oldu? Derin, Asya kaldığı için çılgına döndü
06:26 Mehmet Öz, senatör seçilirse Türk vatandaşlığından ayrılacak: Şimdiye kadar Alzheimerlı annesi için kalıyormuş
08:49 Modacı Pınar Kerimoğlu yeni yaşını sevdikleriyle kutladı! Parti ünlü akınına uğradı
08:46 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:45 Küçük Rus çocuklardan orduya destek fotoğrafı: Halkımızdan vazgeçmeyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 09:25:11. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu gün doğumunda 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement