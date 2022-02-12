Bakan Karaismailoğlu: Yatırım düşmanı zihniyet, millet vicdanında mahkum olacak (3) - Son Dakika

'AVRUPA'DA 6'NCI DÜNYADA 8'İNCİ YHT İŞLETMECİSİYİZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bursa programına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaretiyle devam etti. Ziyaretinin ardından Heykel'deki tarihi belediye binasında AK Parti Bursa milletvekilleriyle istişare toplantısı yapan Karaismailoğlu, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Esnafla sohbet eden Karaismailoğlu, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Daha sonra AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Devlet aklıyla hep bir adım ötesini planladıklarını belirten Karaismailoğlu, "Nihai hedefimizde; milli ekonomik bağımsızlık yaklaşımını destekleyerek 'Bütünsel Kalkınmayı' hayata geçirmek var. Bunun için de Türkiye'yi Orta Koridor'da lider, dünyada ise en büyük lojistik güce dönüştürmek adına adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden alıp, 28 bin 550 kilometreye çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu 3 bin 532 kilometreye yükselttik. Köprü ve viyadük uzunluğumuzu 724 kilometreye çıkardık. 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu ise 12 kat artırarak 651 kilometreye yükselttik. 2003 yılına kadar 150 yıl boyunca el değmeyen demiryollarımızın tamamını yeniledik. Hızlı tren hatları ile ülkemizi, Avrupa'da 6'ncı dünyada 8'inci Yüksek Hızlı Tren İşletmecisi ülke konumuna yükselttik" dedi.

'PROJEYİ 2024 YILI SONUNDA TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ'Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin 2024 yılında tamamlanacağını söyleyen Karaismailoğlu, " Balıkesir 'den, Bandırma'dan, Kütahya 'dan, Eskişehir 'den, Bilecik ' ten, yani dört bir yanından demiryolu ağı geçmesine rağmen, tüm bu şehirlerin tam ortasında bulunan Bursa yıllarca demiryoluna hasret bırakıldı. Biz ise Balıkesir-Bursa-Yenişehir- Osmaneli Hızlı Tren Hattı ile Bursa'yı hızlı tren ağına entegre ediyoruz. Projemizde yolcu ve yük taşımacılığı beraber yapılacak. Projeyi 2024 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu. 'HALKIMIZ SUYU GETİRENLE TESTİYİ KIRANLARI ÇOK İYİ BİLİYOR'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun Hızlı Tren Hattı ile ilgili eleştirilerine cevap veren Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Ana muhalefet partisi genel başkanının, Bursa hızlı tren hattı ihalesine ilişkin ısrarla tekrarlanan yalanları ile muhatap olduk. Niyetleri belli; çamur at izi kalsın. Bugün gerçekleştirdiğimiz saha incelemelerinde yeniden gerekli açıklamaları yaptık. Eski güzergah toplam 106 kilometredir. 2020 yılında yapılan ikinci ihaleye ise 95 kilometre uzunluğundaki Balıkesir-Bursa arasının altyapı ve üstyapı işleri eklenmiştir. Yani, ikinci ihaleye konu toplam uzunluk 201 kilometredir. Öte yandan, 7 yüksek hızlı tren garı/istasyonu yapımı da proje ve ihale kapsamına alınmıştır. Bunlar bu basit yalanlarla ortaya çıkıp, yüzleri kızarmadan devleti yönetmeye talip oluyorlar. Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi biliyor. Salt ideoloji siyaseti ile memleketin hayrına olan her projeye karşı çıkan zihniyet yine karşımızda. Onlar talimatları kirli odaklardan alıyor. Yatırımlarımıza türlü bahanelerle engel olmaya çalışıyorlar. Bursalılar olarak sizlerden ricam bu gerçekleri sizlerin de en doğru ve etkili şekilde anlatması. Sizler topluma iyi, temiz ve sağlıklı bilgileri ulaştıramazsanız o bölgenin gerçekleri öğrenmesi imkansızdır."