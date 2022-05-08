Bakan Kasapoğlu'ndan Anneler Günü öncesi kız yurduna sürpriz ziyaret - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan Anneler Günü öncesi kız yurduna sürpriz ziyaret

08.05.2022 14:53
Bakan Kasapoğlu'ndan Anneler Günü öncesi kız yurduna sürpriz ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anneler Günü öncesinde Atatürk Öğrenci Yurdu'ndaki öğrencilere sürpriz bir ziyarette bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anneler Günü öncesinde Atatürk Öğrenci Yurdu'ndaki öğrencilere sürpriz bir ziyarette bulundu.

Anneler Günü öncesi GSB Cevizlibağ Atatürk Yurdu'nda kalan öğrenciler Bakan Kasapoğlu'nun sürpriziyle keyifli anlar yaşadı. Türkiye'nin ünlü şeflerinden Türev Uludağ, bu özel gün için ailelerinden uzakta yaşayan gençlerin annelerine ulaşarak onların en sevdikleri yemeklerin tariflerini alırken, evlatlarına olan hasret ve özlemlerini de dinledi. Türkiye'nin dört bir yanından alınan tarifler yurtta pişirildi. En sevdikleri anne yemeklerinin hazırlandığından haberi olmayan öğrenciler, sinevizyonda annelerinin özlem içeren video mesajlarını izlerken gözyaşlarına hakim olamadı. Duygu dolu anlar yaşandığı esnada yemekleri ünlü şefin servis etmeye başlamasıyla şaşkınlıkları artan gençlerin yüzündeki gülümseme ise görülmeye değerdi.

"Çocuklarınıza kendi evlatlarımız gibi göz kulak olduğumuzdan lütfen emin olun"

Anne tarifi ile hazırlanmış yemeklerle renklendirilen sofraya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da eşlik ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Onların duygu dolu anlarına şahit olan Bakan Kasapoğlu, yayınlanan videoda ise gençlere ve ailelerine seslendi. Kasapoğlu, "Evinizden uzakta eğitim hayatını sürdürmenin ne kadar meşakkatli olabileceğini biliyoruz. Bizler Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt sistemini rahat etmeniz, yuva sıcaklığını yaşamanız ve sosyal hayatın bütün imkanlarından faydalanmanız mantığı ile hayata geçirdik. Sevgili anneler ve babalar, çocuklarınıza kendi evlatlarımız gibi göz kulak olduğumuzdan lütfen emin olun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Bakan Kasapoğlu'ndan Anneler Günü öncesi kız yurduna sürpriz ziyaret
Bakan Kasapoğlu'ndan Anneler Günü öncesi kız yurduna sürpriz ziyaret
Bakan Kasapoğlu'ndan Anneler Günü öncesi kız yurduna sürpriz ziyaret
Bakan Kasapoğlu'ndan Anneler Günü öncesi kız yurduna sürpriz ziyaret
Bakan Kasapoğlu'ndan Anneler Günü öncesi kız yurduna sürpriz ziyaret
Bakan Kasapoğlu'ndan Anneler Günü öncesi kız yurduna sürpriz ziyaret
Bakan Kasapoğlu'ndan Anneler Günü öncesi kız yurduna sürpriz ziyaret

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Politika, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Kasapoğlu'ndan Anneler Günü öncesi kız yurduna sürpriz ziyaret - Son Dakika


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