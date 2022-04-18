Bakan Kirişci, Antalya'da sarı çizme giyip serada domates topladı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Antalya'nın Aksu ilçesindeki bir serada sarı çizme giyip domates topladı.

Antalya'da bir dizi programa katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'nde örtü altı sera üreticileriyle bir araya geldi. Kadın çiftçiler tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan KirişCi, tüm çiftçilerle tek tek selamlaştı. Bakan Kirişci, daha sonra sarı bir çizme giyerek domates serasına girdi. Kirişci, "Maşallah bu domatesin üzerine domates yok desek abartı olmaz" diyerek el arabasında elleriyle domates topladı. Bakan Kirişci, kadın çiftçilerle sera içinde sohbet edip, sorunlarını da dinledi. Bakan Kirişci, daha sonra müstakil bir evin önünde bölgede üretilen ürünlerin sergilendiği masada çiftçilerle sohbet etti.

"İyi ki varsınız"

Burada kısa da olsa çiftçilere hitap eden Bakan Kirişci, "İyi ki bizim bu eli öpülesi üreticilerimiz var. Allah onlardan razı olsun. Dünyada faydalı insan kimdir diye sorarlar, verilen cevap şudur; vergi veren, kendini istihdam eden, üreten faydalı insan budur. Önemli olan üretmek. Bir insan kendisi için dahi üretiyor olsa o insan faydalı insandır. Bu ülkenin, buranın güzel insanları sadece kendileri için üretmiyor, aynı zamanda ülkemiz için dünya için üretiyorlar. Bu kardeşlerimize müteşekkiriz. Çiftçilik kolay iş değil, ben de bir çiftçi çocuğuyum. Bizim babamız daha çok tarla çiftçiliği yapar. Gerçekten zordur, tarımın kendi tabiatı gereği zordur. Pek çok faktör vardır, etken vardır. Üretmek bu kardeşlerimize keyif verir, mutlu olurlar. O üretimle beraber ayrı bir keyif duyarlar, iyi ki varsınız. Allah sizden razı olsun" dedi. - ANTALYA