Bakan Kirişci, Marmaris'teki yangına ilk müdahalenin 8 dakikada yapıldığını bildirdi - Son Dakika
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Bakan Kirişci, Marmaris'teki yangına ilk müdahalenin 8 dakikada yapıldığını bildirdi

21.06.2022 22:28
Bakan Kirişci, Marmaris'teki yangına ilk müdahalenin 8 dakikada yapıldığını bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda saat 20.02'de başlayan yangına ilk müdahalenin 20.10'da yapıldığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda saat 20.02'de başlayan yangına ilk müdahalenin 20.10'da yapıldığını bildirdi.

Kirişci, sosyal medya hesabından Marmaris'te başlayan orman yangınına ilişkin paylaşımda bulundu.

Söz konusu yangını "Yangın Yönetim Merkezinden" takip ettiklerini belirten Kirişci, "Yangın 20.02'de başladı. 20.10'da ilk müdahale yapıldı. An itibariyle 144 arazöz, 13 dozer, 576 kahraman personelimiz yangına müdahale ediyor. Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
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Marmaris'teki yangın Şahan'ı çıldırttı! Art arda paylaşım yapıp tek bir soru sordu: Nerede bu uçaklar? Marmaris'teki yangın Şahan'ı çıldırttı! Art arda paylaşım yapıp tek bir soru sordu: Nerede bu uçaklar? Marmaris'te orman yangını (2) Marmaris'te orman yangını (2)
Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Marmaris, Muğla, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kirişci, Marmaris'teki yangına ilk müdahalenin 8 dakikada yapıldığını bildirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kirişci, Marmaris'teki yangına ilk müdahalenin 8 dakikada yapıldığını bildirdi - Son Dakika
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