Söz konusu yangını "Yangın Yönetim Merkezinden" takip ettiklerini belirten Kirişci, "Yangın 20.02'de başladı. 20.10'da ilk müdahale yapıldı. An itibariyle 144 arazöz, 13 dozer, 576 kahraman personelimiz yangına müdahale ediyor. Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor." ifadesini kullandı.

Marmaris'teki yangın Şahan'ı çıldırttı! Art arda paylaşım yapıp tek bir soru sordu: Nerede bu uçaklar?

Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Marmaris, Muğla, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bakan Kirişci, Marmaris'teki yangına ilk müdahalenin 8 dakikada yapıldığını bildirdi - Son Dakika

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