Bakan Kirişci, Venezuela'daKirişci: "Yakın zamanda çok güzel müjdeler vereceğiz" - Son Dakika
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Bakan Kirişci, Venezuela'daKirişci: "Yakın zamanda çok güzel müjdeler vereceğiz"

19.07.2022 16:47

- Bakan Kirişci, Venezuela'da Kirişci: "Yakın zamanda çok güzel müjdeler vereceğiz" Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Venezuela'da Venezuela Halkın Gücü Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo ile bir araya geldi.

- Bakan Kirişci, Venezuela'da

Kirişci: "Yakın zamanda çok güzel müjdeler vereceğiz"

KARAKAS - Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Venezuela'da Venezuela Halkın Gücü Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo ile bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Venezuela'da temaslarda bulundu. Venezuela Halkın Gücü Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo ile bir araya gelen Kirişci, soya, tahıl ve pirinç için tahsisli tarım arazilerinin yanı sıra büyükbaş hayvancılık ve diğer bitkisel ürünler için tahsisli çiftlikleri karadan ve havadan inceledi, mevkidaşından bilgi aldı. İki ülkeden resmi heyetlerin yer aldığı toplantıda, Türk heyetine başkanlık eden Bakan Kirişci, Venezuela ile Türkiye arasındaki dostluk ve iş birliği ilişkilerinin her geçen gün daha da ileriye gitmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Devlet Başkanı Nicolas Maduro başta olmak üzere bütün Venezuela halkına selam ve muhabbetlerini ileten Kirişci, iki ülkenin liderleri arasında güçlü ve her geçen gün daha da güçlenen bir dostluk bulunduğunu belirtti. Venezuela basınına da açıklamalarda bulunan Bakan Kirişci, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Başkanı Maduro'nun ortaya koyduğu iradenin, bakanlar tarafından da desteklenmesi sonrası, özel sektörün devrede olmasının iki ülke ilişkilerinin geleceği açısından hayati önem taşıdığını bildirdi.

Kirişci, iki ülke Bakanları olarak bunun altını doldurmak, ilişkileri daha da geliştirmek ve güçlendirmek için çaba göstereceklerini vurgulayarak, "Her iki ülke için de önemli olan üç başlık; tarım, su ürünleri ve orman konusunda biz bakanlara düşen altını doldurmak ve bu ilişkiyi geliştirmek ve güçlendirmek. Güzel müjdeler vereceğimizi ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Halkın Gücü Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo'nun yanı sıra Halkın Gücü Balıkçılık ve Su Ürünleri Bakanı Juan Loyo ve Halkın Gücü Ekososyalizm Bakanı Josue Lorca ile de görüşen Bakan Kirişci, Başkent Karakas'ta Venhezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kabul edildi.

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kirişci, Venezuela'daKirişci: 'Yakın zamanda çok güzel müjdeler vereceğiz' - Son Dakika

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