 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerin son durumu - Son Dakika
Üye Girişi

Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerin son durumu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü ile yaşanan çatışmalarda yaralanan 15 askerimizin durumunu açıkladı. 13 askerin durumu iyi, 2 asker taburcu oldu. Ankara'da tedavi altında olan 6 askerin durumu iyi, Şırnak'ta tedavisi devam eden 7 askerin durumu da iyi. Yaralı askerlerimizin sağlıklarına kavuşmaları için gerekli bütün imkânlar seferber ediliyor.

25.12.2023 - 21:17,  Güncelleme: 21:23
Abone Ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 15 askerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gören askerin bulunmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Irak'ın kuzeyinde 12 şehit verdiğimiz bölücü terör örgütü ile yaşanan çatışmalarda yaralanan 15 askerimizin durumuna ilişkin son durumu aktardı.

"ANKARA'DA TEDAVİ ALTINDA OLAN 6 ASKERİN DURUMLARI İYİ"

Bakan Koca'nın açıklamalı şu şekilde: "Terör örgütleriyle yaşanan çatışmalarda yaralanan on beş kahraman askerimizden uçak ambulansla Ankara'ya getirilip, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan altı kardeşimizi ziyaret ettim. Hamdolsun, genel sağlık durumları iyi. Yoğun bakım şartlarında tedavi gören bir askerimiz normal servise alınmış durumda. Yoğun bakımda tedavi gören askerimiz bulunmuyor.

Bakan Koca, çatışmalarda yaralanan 15 askerimizin son durumunu aktardı

"ŞIRNAK'TAKİ 9 ASKERİMİZDEN 2'Sİ TABURCU OLDU"

Tedavileri Şırnak'ta yapılan dokuz askerimizden ikisi taburcu olmuştur. Tedavileri devam eden yedi askerimizin durumlarının iyi olduğu bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaralı askerlerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için gerekli bütün imkânları seferber etmiş durumdayız.

Çatışmalarda yaralanan kahramanlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum, şehadete yürüyen yiğitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Birliğimiz ve bütünlüğümüz için ölüm dâhil her şeyi göze alanları hiçbir zaman, asla unutmayacağız. Şehitlerimiz, ebediyete kadar milletimizin yüreğinde yaşayacak."

12 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

Irak'ın kuzeyinde 22 Aralık'ta terör örgütünün saldırısı sonucu 6 askerimiz şehit oldu. 23 Aralık'ta çıkan çatışmada ise 6 askerimiz şehit oldu.

Bakan Koca, çatışmalarda yaralanan 15 askerimizin son durumunu aktardı
Pençe Kilit Operasyonu\'nda yaralanan askerlerin son durumu
YORUMLAR

Fahrettin Koca, Gündem, 3.Sayfa, Sağlık, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerin son durumu - Son Dakika


21:17
Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerin son durumu Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerin son durumu
19:34
Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
18:59
İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü
18:33
Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
18:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı
18:20
İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti
17:51
ABD'de baş ağrısıyla hastaneye giden kadın uyuduğuna bin pişman oldu! Son 30 yılını hatırlamıyor ABD'de baş ağrısıyla hastaneye giden kadın uyuduğuna bin pişman oldu! Son 30 yılını hatırlamıyor
17:28
TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi

Son Dakika
21:17 Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerin son durumu
19:34 Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
18:59 İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü
18:33 Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
18:28 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı
18:20 İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti
17:51 ABD'de baş ağrısıyla hastaneye giden kadın uyuduğuna bin pişman oldu! Son 30 yılını hatırlamıyor
17:28 TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:23 ABD'de bir kişi sosyal medya fenomeni olan karısını öldürüp intihar etti
17:12 Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılan dönerci yine maske takmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 21:38:55. #1.11#
SON DAKİKA: Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerin son durumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement