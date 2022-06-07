Bakan Koca'dan Ümit Özdağ'a çok sert Bakan Soylu tepkisi: Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez
07.06.2022 19:30
Zafer Partisi lideri Özdağ, bir devlet hastanesindeki çalışanların Surili olduğu iddiasının ardından Bakan Koca'nın kendisini aradığını ifade ederek, "Kendisine ilgisi için teşekkür ederim. Bütün bakanların SS gibi küfürbaz olmadığını öğrendik" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu'ya gönderme yapılan bu paylaşımın ardından Bakan Koca ise "Hatanızı kendiniz düzeltin istedim. Ama konuyla ilgisi olmayan bir bakan arkadaşıma sataştınız. Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez" dedi.
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7.06.2022 19:34:21. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Koca'dan Ümit Özdağ'a çok sert Bakan Soylu tepkisi: Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez - Son Dakika