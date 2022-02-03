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Bakan Kurum'dan Gülüç Millet Bahçesi'ne destek - Son Dakika

Bakan Kurum'dan Gülüç Millet Bahçesi'ne destek

03.02.2022 19:35
Bakan Kurum'dan Gülüç Millet Bahçesi'ne destek

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum'un, Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi'nde yapımı devam eden Millet Bahçesi'ne destek olacağı ifade edildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum'un, Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi'nde yapımı devam eden Millet Bahçesi'ne destek olacağı ifade edildi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş ve Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti. Ziyarete ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş "Dün Milletvekillerimiz Ahmet Çolakoğlu ile Hamdi Uçar, ilçe başkanımız Av. Saffet Bozkurt ve Ormanlı Belediye Başkanımız Bayram Başol ile birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Bakanımız Murat Kurum bizleri makamında kabul etti. Bakanımız Kurum'a Gülüç Beldemizde yaptığımız ve devam eden çalışmalar hakkında sunum yaptık. Gülüç'te yapımı devam eden Millet Bahçesi için destek talebinde bulunduk. Millet Bahçesi projemizi beğenen Bakanımız kendilerinin destek sağlayacakları müjdesini verdi. Bakanımızdan ayrıca belediyemize loder kazıcı kepçe talebinde bulunduk ve bu talebimizin de yerine getirileceği müjdesini verdi. Beldemize kazandıracağımız Millet Bahçesi sadece Gülüç için değil Batı Karadeniz bölgesine hitap edebilecek güzel bir proje. Desteklerinden dolayı Bakanımız Murat Kurum olmak üzere milletvekillerimize, ilçe başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gülüç Millet Bahçesi projesinde çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Başkan Demirtaş, alt yapı çalışmalarının ardından üst yapıya başlayacaklarını vurguladı. Demirtaş konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Bildiğiniz gibi Millet Bahçesi projemize geçtiğimiz yıl başladık. Taş duvar işlerimiz bitmek üzere. Akabinde kademe düzeltme çalışmaları yapılacak ve bir taraftan da temizlik çalışmaları devam ediyor. Alt yapı çalışmaları bittikten sonra üst yapıya başlayacağız. Millet Bahçesi projemizde bungulov evler, basket ve voleybol sahaları, çocuk oyun parkları, yürüyüş yolları, restaurant, piknik alanları, düğün ve toplantı gibi benzeri etkinlikler için büyük bir alanımız olacak. Vatandaşlarımız buraya geldiğinde eşsiz deniz manzarası ve doğa içerisinde aileleri ile birlikte yoğun iş temposu ve şehrin gürültüsünden çıkıp güzel vakit geçirebilecekler." - ZONGULDAK

Bakan Kurum'dan Gülüç Millet Bahçesi'ne destek
Bakan Kurum'dan Gülüç Millet Bahçesi'ne destek
Bakan Kurum'dan Gülüç Millet Bahçesi'ne destek
Bakan Kurum'dan Gülüç Millet Bahçesi'ne destek
Bakan Kurum'dan Gülüç Millet Bahçesi'ne destek
Bakan Kurum'dan Gülüç Millet Bahçesi'ne destek

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Murat Kurum, Zonguldak, Hisarcık, Ereğli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Kurum'dan Gülüç Millet Bahçesi'ne destek - Son Dakika


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