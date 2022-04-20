Bakan Kurum'dan İzmirli depremzedelere müjde - Son Dakika

İzmir'de depremzedelerle ve depremzedeler için yapılan konutların inşaatında çalışan işçilerle birlikte iftar yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremzedelere etaplar halinde yılsonuna kadar tüm konutların teslim edileceği müjdesini verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'de depremzedelerle ve depremzedeler için yapılan konutların inşaatında çalışan işçilerle birlikte iftar yaptı. İzmir İftar Buluşmasına İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir milletvekilleri, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

Depremzedeler ve işçilerle birlikte orucunu açan Bakan Kurum, İzmir depreminde hayatını kaybeden 117 kişiye Allah'tan rahmet dileyerek başladığı konuşmasında, "Bundan tam 2 yıl önce, bu sokaklarda, toz duman içinde bir oraya bir buraya koşturuyorduk. O günleri unutmadık. Yitirdiğimiz canların kimi bir babaydı; evinin direğiydi, depremde İzmir o direkleri yitirdi, Rıza Bey Apartmanında yitirdiğimiz babalarımızı unutmadık. Kimi henüz çocuktu, evin neşesiydi, İzmir o gün o neşeyi tarihinin en büyük afetinde kaybetti, Doğanlar Apartmanındaki yavrularımızı unutmadık. Kimi, yuvasından sevgi ve huzur eksik olmasın diye, pencere önlerinde yavrularını bekleyen dilleri dualı annelerimizdi. Yılmaz Erbek Apartmanındaki annelerimizi unutmadık. Emrah Apartmanını, Egemen Apartmanını, Barış Sitesini, Cumhuriyet Sitesini unutmadık. Ama biz, umudu da unutmadık. Umudu, bir an bile aklımızdan çıkarmadık. İzmir'de Elif bebek kardeşi Umut'u kaybetti. Ama tam 65 saat sonra tüm milletin umudu oldu" dedi.

Hiç vakit kaybetmeden İzmir tarihinin en büyük deprem dönüşüm çalışmasını başlattıklarını kaydeden Bakan Kurum, "Hiç vakit kaybetmeden 5 bin 400 bağımsız birimin planlamasını yaptık, yapımına süratle başladık. 1 yıl bile bitmeden, 26 Kasım 2021'de yaptığımız toplam 741 bağımsız bölümü, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle depremzede kardeşlerimize teslim ettik. İşte konutlarımızın yapımında çalışan kardeşlerimiz buradalar. Onların da eşsiz gayretleriyle tüm projelerimizi etap etap tamamlıyoruz, hemen hemen her gün yeni konut teslimlerimizi yapıyoruz. Bayraklı'da yerinde dönüşüm çerçevesinde bin 404 konut 289 iş yeri yapıyoruz. Bunlardan 723 konut ve 164 iş yerini bitirdik. Önümüzdeki ay sonu itibariyle, 681 konutumuzu daha hak sahiplerine teslim etmeye başlayacağız. Yine burada, rezerv konut çerçevesinde 3 bin 657 konut, 52 iş yeri yapıyoruz. Rezerv konutlarımızın da teslimine Mayıs sonu itibariyle başlayacağız" dedi.

Kurum, depremzedelere etaplar halinde yılsonuna kadar tüm konutların teslim edileceği müjdesini de verdi. Bakan Kurum konuşmasını, deprem konutlarının şantiyelerinde çalışan işçilere teşekkür ederek tamamladı. - İZMİR