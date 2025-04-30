Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok - Son Dakika
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Politika

Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesinin bulunduğu bölgede yapılan konutlara ilişkin, "Kuralar çekildi, alan her bir vatandaşımız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Onların söylediği gibi Araplara veya herhangi bir ülke vatandaşına konut satılmış değil. Bu projenin de Kanal İstanbul'la uzaktan yakından ilgisi, alakası yoktur" dedi.

30.04.2025 12:35
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kurum, Kanal İstanbul projesi ve projenin bulunduğu bölgede yapılan konutlara ilişkin konuştu.

Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok

"KANAL İSTANBUL GÜNDEMİMİZDE YOK"

Bakan Kurum Kanal İstanbul ile ilgili soruya, "Kanal İstanbul ile ilgili bir konu şu anda gündemimizde yok. Olmadığını daha önce de söylemiştik. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratmak, konuyu başka alanlara çekmeye çalışma çabası milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır" şeklinde yanıt verdi.

Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok

"ARAPLARA SATILMADI"

Kanal İstanbul projesinin bulunduğu bölgede yapılan konutların "Kanal İstanbul ile bir bağlantısı nedir?" sorusuna yanıt veren Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir bağlantısı yok. O konutlar daha önce seçim meydanlarında söz verdiğimiz, ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olması için yapmış olduğumuz bir çalışma. Kuralar çekildi, alan her bir vatandaşımız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Yani onların söylediği gibi Araplara veya herhangi bir ülke vatandaşına konut satılmış değil. Alanların hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ev sahibi olmayan alt gelir grubu kardeşlerimiz. Dolayısıyla verdiğimiz sözleri de bu çerçevede tutmaya devam edeceğiz. Orada 44 bin konut şu an İstanbul'da inşası devam ediyor. Arnavutköy'de de 28 bin konutun inşası hızlı, süratli bir şekilde devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz ve bu projenin de Kanal İstanbul'la uzaktan yakından ilgisi, alakası yoktur. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratan konuyu başka alanlara çekme çabası milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır"

Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok
Bakan Kurum\'dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok

Türkiye Cumhuriyeti, Murat Kurum, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • 88939764:
    ya utanmadan bir de yalan söylüyorsunuz ya insanların gözünün içine işine baka baka ya siz insanlarla dalga mı geçiyorsunuz ya yazıklar olsun ya ayıptır ya utanın ya ya katar'da Dubai'de Birleşik Arap emirlikleri de harıl harıl reklam spotları dönüyor Kanal İstanbul Kanal İstanbul alın işte evinizi vicdanınızın önlerinize sen diyorsun ki yok alakası yok yakından alakası yok niye o zaman Ekrem İmamoğlu içeri aldınız niye o zaman devlet 49 24 Yanıtla
    rıfat eren:
    algıcı mal ismini yazmaya bile korkuyorsun 0 0
  • Murat ÇAMUR:
    yahu bu kadar yalan olmaz katarlılar Araplar dan İstanbul geçilmiyor neyi satmadınız el insaf yahu kanal İstanbul unuz batsın deprem riski olan yerleri bir ele alın uyuşma zamanı değil yeter artık 45 21 Yanıtla
  • k K:
    İstanbul'da belediye başkanı seçilemeyen biri bakan yapılıyor ya bu adamı bakan değil belediyede bir kamyon şoförü yapın Hakkı odur. 34 12 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    hangi ara kura çektiniz. gerçi uzun zaman önce cekmişsinizdir. 34 10 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    belediye başkanı seçilemeyen atama bakanın yalanları :) 22 8 Yanıtla
  • İnan Şimşek:
    Umarım öyledir ? 19 1 Yanıtla
  • selami inel:
    Halkın seçmedigi bu adamı bakan yapmanın maksati nedir bu akp seçmeni bunu hiç sormuyurumu acaba kendine merak ediyorum 13 3 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Suz Allah bir deseniz kesin 2 dir. 7 8 Yanıtla
  • Yarengüme:
    Herkes, söylemek istediğini söyler. 15 0 Yanıtla
  • selami inel:
    Adamlar yalan konuşmada master yapmış tam profesyonel olmuşlar 9 3 Yanıtla
  • Sk 06:
    şaklaban Sahada dön dön dönelim 23 yıldır hiçbir şey yapmayan atanmış kurum en kötü kurum Murat kurum 6 2 Yanıtla
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