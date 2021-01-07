Son dakika gündem: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "250'yi aşkın millet bahçesinin inşası gerçekleştiriliyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biz hep 81 ilimizde dedik ki, 'Yeşil alanları artıralım, millet bahçeleri yapalım.' Bu çerçevede 250'yi aşkın millet bahçesinin şu an tüm Türkiye'de inşası gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin'i ziyaret ettikten sonra il başkanlığı toplantı salonunda partililerle bir araya gelen Kurum, burada yaptığı konuşmada, Ordu için her zaman heyecanlandıklarını, şehrin ve vatandaşların geleceği adına neler yapabileceklerini hep birlikte istişare ettiklerini söyledi.

Eğitimden sağlığa, sanayiden kültüre, çevre ve şehirciliğe kadar birçok alanda Ordu'yu hak ettiği noktaya çıkarabilmek adına birçok atılımlar ve yatırımlar yapıldığını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Bugün de hamdolsun hep birlikte 19 belediye başkanımızla milletvekillerimizle Büyükşehir Belediye Başkanımızla Valimizle birlikte vatandaşımızın, teşkilatımızın bizden beklentisi, talebi nedir, önceliğe göre bu çalışmalarımızı gözden geçirdik. Yeni kararlar aldık. Ordu'muza ne yapsak azdır. Hakikaten 18 yıldır Sayın Liderimiz, Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durdunuz. Allah hepinizden razı olsun."

"Biz bir beraber oldukça Allah'ın izniyle bizi kimse yıkamaz. Biz bir beraber oldukça şehirlerimiz kalkınır, ülkemiz kalkınır." ifadesini kullanan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak tüm şehirlerin olduğu gibi Ordu'nun da hizmetkarı olduklarını dile getirdi.

Kurum, şehirleri çok daha güçlü hale getirecek projeleri hep birlikte gerçekleştireceklerini ifade etti.

Millet Bahçesi projelerine ilişkin değerlendirmede bulunan Kurum, şunları kaydetti:

"Biz hep 81 ilimizde dedik ki, 'Yeşil alanları artıralım, millet bahçeleri yapalım.' Bu çerçevede 250'yi aşkın millet bahçesinin şu an tüm Türkiye'de inşası gerçekleştiriliyor. 34 tanesi de bitti, açılışını gerçekleştirdik. Yine açılışa hazır 10 civarında millet bahçemiz var ve her geçen gün projelerimizi yaparak, 2023 yılına geldiğimizde 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Kurum, Ordu'da yapılması planlanan projelere de değinerek, "Bu kapsamda da bugün inanın hangi ilçemizden millet bahçesi, yürüyüş yolu, kent meydanı, cephe sağlıklaştırmasıyla ilgili talep gelmişse onlara kısmen hibe desteği, kısmen kredi desteği vermek, teknik destek, proje desteği vermek suretiyle tüm ilçelerimizde aynı anlayışla tüm vatandaşlarımıza aynı mesafede o hizmeti yapacak, kararlarımızı da bugün aldık. İnşallah tüm ilçelerimizde de bu adımlarımızı atıyor olacağız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Altınordu ilçesindeki kapalı pazar alanında esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Kurum, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i de makamında ziyaret etti.