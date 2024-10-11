\'Hatay benim şahsi meselem\' diyen Özel\'e manidar yanıt

Politika

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Geçtiğimiz günlerde, Hatay ziyaretinde, "Hatay benim şahsi meselem. Hatay'dan eksik olmayacağız, sizin adınızı tüm Türkiye'ye tekrar duyuracağız" diyen ana muhalefet partisi CHP lideri Özgür Özel'e yanıt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi.

Bakan Kurum, Başakşehir'de "Sosyal Konut ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni"nde yaptığı konuşmada, göreve geldiğinden bu yana geçen 3 ayda asrın felaketini yaşayan deprem bölgesini onlarca kez ziyaret ettiğini söyledi.

Kendilerinin depremin bütün izlerini silmek için koşarken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in haksız ithamlarına maruz kaldıklarını dile getiren Kurum, "Kendisi Hatay'ı ziyaret etmiş ve 'Hatay'ı unutturmayacağını' söylemiş, 'Hatay benim şahsi meselem' demiş. Halbuki Hatay'ı deprem sonrasında yalnız bırakan kendileridir." ifadelerini kullandı.

"ORALARA GELİP SELFİE ÇEKİP AYRILANLARDAN OLMADIK"

Bakan Kurum, "Hatay halkına, deprem bölgesine umut dağıtıp, o umutları boşa çıkaranlar kendileridir." diyerek, şöyle devam etti:

"Hatırlayın, 'Deprem bölgesinde konut yapacağız, halkımıza bedava dağıtacağız.' dediler ama tek bir çivi çakmadılar, tek bir yuva kurmadılar, tek bir çocuğun yüzünü güldürmediler. Tek bir annemizin, babamızın göz yaşını dindirmediler. Tek bir yuva yapmadıkları gibi söz verdikleri Ulu Cami'yi restore etmekten imtina ettiler. Buradan ifade ediyorum: Sayın Özgür Özel, Hatay sahipsiz değildir. Hatay bize emanettir. Hatay devletimize emanettir, Hatay Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a emanettir. Biz, bu emanete gözümüz gibi sahip çıkacağız, oralara gelip selfie çekip ayrılanlardan olmadık. Oralara gelip 6 Şubat'ta milletimize sözler verdik, o sözleri tutmak için gece gündüz çalışıyoruz. Hiçbir zaman deprem bölgesinde boş vaat verip oradan ayrılmadık. Ne söylediysek, ağzımızdan ne çıktıysa onu yapmak, onu vatandaşımıza teslim etmek için hep birlikte el ele verdik. 2025 yılı geldiğinde onlar Ulu Camii yapmasa da biz yapacağız. Onlar o bölgeye sırtını dönse de biz deprem bölgesini kucaklamaya, yeniden ayağa kaldırmaya devam edeceğiz."

ÖZGÜR ÖZEL'İN ACİLEN İZMİR'İ ŞAHSİ MESELESİ HALİNE GETİRMESİNİ TAVSİYE ETTİ

CHP Genel Başkanı Özel'in acilen İzmir'i şahsi mesele haline getirmesini tavsiye ettiğini belirten Kurum, İzmir Körfezi'nin bugün çürüdüğünü, balıkların öldüğünü, oksijenin azaldığını, kötü kokunun orada yaşayanları çileden çıkardığını kaydetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinin yıllardır havaya bakıp ıslık çaldığını, sorumluluklarını yerine getirmediğini söyledi.

Bakan Kurum, "Eğer siz şahsi bir mesele yapacaksanız İzmirli kardeşlerimizin geleceğini meseleniz yapın. 25 yıldır yönettiğiniz İzmir'in o sorunlarını çözmek adına masaya oturun ve bizim uzattığımız o eli sımsıkı tutup, İzmir'in geleceği için ne yapabilirizin peşinde olun." dedi.