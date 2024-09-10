Bakan Kurum, İmamoğlu'nu kabul etti! İşte görüşmenin detayları - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Kurum, İmamoğlu'nu kabul etti! İşte görüşmenin detayları

Bakan Kurum, İmamoğlu\'nu kabul etti! İşte görüşmenin detayları

31 Mart 2024 seçimlerinde İstanbul için yarışan Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu bir araya geldi. İki ismin görüşmesinin detayları merak konusu oldu. Bakan Kurum, görüşmeyle ilgili ''İstanbul'umuzun depreme hazırlığı kapsamında kentsel dönüşüm ile İstanbul ve Boğaz'ın doğal zenginliğinin korunması konularında görüş alışverişinde bulunduk'' açıklaması yaptı.

10.09.2024 20:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddesinin İstanbul olduğu öğrenildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti. İmamoğlu'nun talebi üzerine gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

MURAT KURUM: YEREL YÖNETİMLERLE İSTİŞARELERİMİZ DEVAM EDECEK

Bakanlıkta gerçekleşen kabul sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu bakanlığımızda kabul ettik. Bakanlık olarak çok önemsediğimiz İstanbul'umuzun depreme hazırlığı kapsamında kentsel dönüşüm ile İstanbul ve Boğaz'ın doğal zenginliğinin korunması konularında görüş alışverişinde bulunduk. Yerel yönetimlerle istişarelerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, Politika, İstanbul, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kurum, İmamoğlu'nu kabul etti! İşte görüşmenin detayları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Ender Kervancıoğlu: Her solukta adım adım, her sokakta senin adın. İstanbula çok yakıştın. Büyük başkan İMAMOĞLU. 103 287 Yanıtla
  • Tazmanya: Belediye başkanı bile millet tarafından secilmeyen bakan oldu fıkra gibi 62 139 Yanıtla
  • Çelikk: Görmek İstediğimiz Mutlu Tablo Bu Olsa Gerek 74 15 Yanıtla
  • SnOW gRaiN: imamoglu bir an once gel kurtar su VATANI yok olmadan 15 57 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi: Bırakın kavgayı Elele verin başta kentsel dönüşüm olmak üzere İstanbul'un sorunlarını çözün. 49 3 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu: sen ben yok hepimiz için ülkemiz için 37 2 Yanıtla
  • Selami Karagülle: Ekrem hüdaverdi emeklilere yılda bir defa mahsus vermeyi vaat ettiğin emekli maaşı yardım parasından bir haber yok hala halk ekmekten günde iki ekmek yardımı ne zaman yürürlüğe girecek merakla bekliyoruz vasıflı başlan :) 27 10 Yanıtla
  • Kara kartal null: beykoz cozum bekliyor 28 9 Yanıtla
  • kuzeyli baba: beykoz un sesini duyun artık evler tepemize çöküyor her yerde imar var beykoz da neden yok zengine değil halka çalışın artık yetti buramıza kadar geldi da 12 2 Yanıtla
  • Alişan Işık: Kendileri istanbulun heryerine Emlak konut altinda yer yapabilir dimi ama ? 5 8 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
23:48 Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti
23:16 İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif’in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin
21:24 Narin’in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek
17:45 Narin’in mezarı başındaki akrabası ’Havin’ime de böyle kıydılar’ diyerek ağıt yaktı Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı
10:44 Beyin cerrahı, 18 ay içinde ikinci kez uçak kazasından sağ kurtuldu Beyin cerrahı, 18 ay içinde ikinci kez uçak kazasından sağ kurtuldu
10:25 Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi
10:22 Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü: Büyük ihtimalle Narin kaybolduğu gün öldürüldü Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü: Büyük ihtimalle Narin kaybolduğu gün öldürüldü
09:55 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor
09:33 TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek
09:28 Narin’in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ’’Allah belasını versin’’ diyerek tepki gösterdi Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi
09:21 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
09:17 ’Sorun ne’ diye sorduğu genç tarafından demir sopayla dövülen adam yaşadıklarını anlattı 'Sorun ne' diye sorduğu genç tarafından demir sopayla dövülen adam yaşadıklarını anlattı
09:06 Star Wars’ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 00:35:31. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Kurum, İmamoğlu'nu kabul etti! İşte görüşmenin detayları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement